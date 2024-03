Arturo Vidal to piłkarz-skandalista. W trakcie kariery Chilijczyk często miał na sobie łatkę imprezowicza, miewał problemy z alkoholem i sporo pisało czy mówiło się o nim w tematach pozaboiskowych. Kiedy Vidal był graczem Interu Mediolan, to był tak pijany, że nie był w stanie wsiąść do Ferrari. Grał jednak w wielkich i znanych klubach - Bayerze Leverkusen, Juventusie, Bayernie Monachium czy Barcelonie. Wygrał ponad 20 trofeów w karierze klubowej i reprezentacyjnej.

Do lata 2023 r. Vidal grał w barwach Flamengo. Po odejściu z tego zespołu ostro skrytykował Jorge Sampaoliego, który wtedy posadził go na ławce rezerwowych. - Czuję się bardzo szczęśliwy, że w końcu mogę grać. Zawsze byłem przygotowany, ale utknąłem z nieudacznikiem, który nie wiedział, jak docenić zawodników. To wszystko jest już jednak przeszłością. Jestem teraz szczęśliwy i mam nadzieję, że będę grał w wyjściowym składzie w nadchodzących meczach i pokażę wszystko, co robiłem w trakcie mojej kariery, czyli będę zwycięzcą - tłumaczył pomocnik. Teraz jest o nim głośno z innego powodu.

Vidal nie płacił czynszu w Brazylii. Teraz może stanąć przed sądem

Brazylijskie media, w tym dziennik "O Globo" informują, że Vidal będzie miał problemy. Chilijczyk podczas gry dla Flamengo w latach 2022-2023 mieszkał w willi w Rio de Janeiro niedaleko plaży Barra da Tijuca. Kiedy Vidal przenosił się latem 2023 r. do Athletico Paranaense, to pozostawił mieszkanie w złym stanie i wyprowadził się bez słowa. "Nieruchomość została pozostawiona w okropnym stanie z brudem, pleśnią, pozostawionymi rzeczami osobistymi czy połamanymi meblami" - czytamy w artykule "O Globo". Poza tym Vidal nie płacił czynszu.

W związku z tym sprawa trafiła do sądu. Firma wynajmująca mieszkanie już zdała raport z tych wydarzeń. Agent nieruchomościowy wycenił szkody na 40 tys. dolarów, a zaległy czynsz wynosi prawie 4 tys. dolarów. Na razie Vidal nie skomentował tych doniesień, ale najpewniej wkrótce będzie musiał stanąć przed sądem.

Obecnie Vidal jest piłkarzem chilijskiego Colo-Colo, do którego powrócił na początku 2024 r. Wcześniej występował w tym zespole do 2007 r., a poem trafił do Europy. Kontrakt Vidala z Colo-Colo wygasa z końcem grudnia tego roku. W tym sezonie zagrał sześć meczów, w których strzelił jednego gola. Poza ligową rywalizacją Colo-Colo gra w grupie Copa Libertadores.