Żona Rybusa reaguje po zamachu terrorystycznym pod Moskwą

W miniony piątek doszło do zamachu terrorystycznego w Krasnodarsku pod Moskwą. W sali koncertowej Crocus City Hall napastnicy otworzyli ogień do ludzi. Zgodnie z najnowszymi informacjami liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 133. Do organizacji zamachu przyznało się już Państwo Islamskie, a Federalna Służba Bezpieczeństwa poinformowała o zatrzymaniu jedenastu osób. Państwo Islamskie przekazało w oświadczeniu, że atak terrorystyczny był wycelowany w zgromadzenie chrześcijan.

- Dziesiątki spokojnych, niewinnych ludzi padły ofiarami krwawego i barbarzyńskiego aktu terrorystycznego. Lekarze walczą za życie ofiar, tych, którzy są teraz w ciężkim stanie. Jestem pewien, że zrobią wszystko, co możliwe, a nawet niemożliwe, aby ocalić życie i zdrowie wszystkich rannych - przekazał Władimir Putin w sobotnim przemówieniu do rodaków. Mimo faktu, że Państwo Islamskie przyznało się do ataku, to Kreml zdążył już o to oskarżyć Ukrainę, która uważa te słowa za "absurdalne".

Żona Rybusa zabiera głos ws. zamachu. "Nie wiemy, co będzie jutro"

Temat zamachu odbił się bardzo szerokim echem nie tylko w Rosji, ale też w mediach w państwach zachodnich. Na krótki komentarz do tych makabrycznych wydarzeń zdecydowała się Lana Rybus, żona byłego reprezentanta Polski. "Ktoś dzisiaj nie wrócił do domu. Bądźmy ze wszystkimi, którzy są dla nas ważni. Nie wiemy, co będzie jutro" - napisała Rosjanka na Instagramie, która potem opublikowała zdjęcie hali Crocus City Hall z motywem palącej się świeczki. Sam Rybus zdecydował się nie komentować tej sprawy.

Rybus poślubił Lanę w marcu 2018 r. i ma z nią dwójkę synów: Roberta i Adriana. Po rozpoczęciu wojny w Ukrainie Rybus nie zdecydował się na opuszczenie Rosji wraz ze swoją rodziną. "Mężczyzna w życiu ma przed sobą różne zadania, misje, ale przede wszystkim ma dbać o Rodzinę i jej bezpieczeństwo" - pisał wówczas Mariusz Piekarski, agent Rybusa.

- Co on ma teraz zrobić? Przyjechać z nimi do Polski, wiedząc, jakie jest nastawienie do Rosjan? Czy mógłby mieć pewność, że będą bezpieczni, jeśli ktoś usłyszy, w jakim języku mówią? W Moskwie urodziło się dwóch jego synów, chodzą tam do przedszkola, mają rosyjskie paszporty, cała rodzina Lany mieszka w Rosji - dodawał Piekarski w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego Onet".

Rybus na piłkarskim zakręcie. Nękają go problemy zdrowotne

A jak wygląda sportowa kariera Rybusa? Obecnie defensor jest zawodnikiem Rubina Kazań, ale zagrał tylko w dwóch meczach tego sezonu. Polak cały czas zmaga się z problemami zdrowotnymi, a media czy sam klub uważają, że Rybus ma ogromnego pecha. "W jego karierze nie było wielu kontuzji, a to, co dzieje się z nim w Rubinie, wymyka się logice w kontekście historii jego dokumentacji medycznej" - pisał portal business-gazeta.ru. Obecnie Rybus przechodzi rehabilitację.

Rybus zagrał 66 meczów w reprezentacji Polski, dla której strzelił dwa gole i zanotował czternaście asyst. Jego ostatni mecz w narodowych barwach miał miejsce 12 listopada 2021 r. przeciwko Andorze (4:1), jeszcze za kadencji Paulo Sousy. Od tamtej pory z oczywistych względów nie jest już brany pod uwagę pod kątem powołań do kadry.