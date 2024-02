Bergkamp, Larsson i Kuyt planują kupno klubu. Już działają!

Kluby piłkarskie zarządzane przez znanych celebrytów czy byłych piłkarzy to dość częsty obrazek w Anglii. W Salford City grającym w League Two, czyli na poziomie czwartej ligi, zaangażowane są legendy Manchesteru United, takie jak Ryan Giggs, Paul Scholes, Gary Neville czy David Beckham. Na tym samym poziomie rozgrywek jest Wrexham AFC, zarządzany przez Ryana Reynoldsa oraz Roba McElhenneya, a więc znanych aktorów z Hollywood. Teraz okazuje się, że chętnie klub piłkarski w Anglii kupią legendy Premier League, związane m.in. z Liverpoolem czy Arsenalem.

Legendy kupią klub z niższej ligi w Anglii? Trwają negocjacje. "Zadeklarowani inwestorzy"

Rob Jansen, agent z grupy "Wasserman",ujawnił podczas podcastu "KieftJansenEgmondGijp", że legendy Premier League chcą kupić klub w Anglii. W tej grupie są Dirk Kyut (gracz Liverpoolu w latach 2006-12), Dennis Bergkamp (Arsenal w latach 1995-2006) i Henrik Larsson (zawodnik Barcelony od 2004 do 2006 roku). Poza tym w całą akcję zaangażowany jest też Ronald Koeman, a więc obecny selekcjoner reprezentacji Holandii.

- Robimy to z kilkoma innymi ludźmi, mamy też zadeklarowanych inwestorów. Plan jest taki, by zarządzać klubem w najszerszym tego słowa znaczeniu. Szkolenie, gościnność, merchandising, marketing, wszystko. Być może do nas dołączy jedna lub dwie osoby - wyjaśnia Jansen. Ta grupa stara się o kupno klubu na poziomie League One lub League Two. Niekoniecznie ten zespół musi być z Londynu. Osobistości ze wspomnianej grupy nie będą tylko właścicielami klubu, ale też mają zamiar aktywnie pracować w jego strukturach.

Ze słów Jansena wynika, że Bergkamp miałby być odpowiedzialny za tworzenie akademii, bo w Ajaksie Amsterdam pracował w roli trenera zespołów młodzieżowych, asystenta, a także trenera napastników. Larsson mógłby za to zostać głównym trenerem. Szwed po raz ostatni pracował jako główny szkoleniowiec w 2019 roku, gdzie poprowadził Helsinborgs IF w dziewięciu meczach. W latach 2020-21 był asystentem Koemana w Barcelonie. Sam Koeman jako piłkarz do Anglii nigdy nie zawitał, ale prowadził Southampton i Everton, odpowiednio w latach 2014-16 i sezonie 2016/17.

Koeman obecnie ponownie jest selekcjonerem reprezentacji Holandii i ma kontrakt z tamtejszą federacją aż do 2026 roku. Z kolei Kuyt od grudnia zeszłego roku prowadzi belgijski Beerschot, jak na razie przegrał tylko dwa z siedmiu meczów. Holender ma tam kontrakt do końca czerwca tego roku.