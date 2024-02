Wielki powrót legendy. Emerytura nie trwała długo

Przez lata Diego Godin był najbardziej kojarzony z występami w Atletico Madryt. Urugwajczyk grał w tym zespole w latach 2010-2019, gdzie wystąpił w blisko 400 meczach, a poza mistrzostwem Hiszpanii zdobył trzy Superpuchary UEFA, dwa puchary Ligi Europy czy Superpuchar kraju. Dodatkowo dotarł dwukrotnie do finału Ligi Mistrzów w sezonach 13/14 i 15/16. W reprezentacji Urugwaju, dla której Godin zagrał 161 meczów, zdobył Copa America w 2011 roku. Przez lata był uznawany za jednego z najlepszych obrońców na świecie.

Latem zeszłego roku Godin zdecydował się zakończyć karierę. Długo emerytura jednak nie potrwała.

Godin wznawia karierę i zagra w ojczyźnie. Urugwajska liga regionalna

Godin postanowił wznowić karierę i w 2024 roku będzie występował w barwach Porongos FC, a więc zespołu występującego w regionalnej lidze urugwajskiej. "Faraon. Historyczny kapitan kadry Urugwaju. To wielkie szczęście i zaszczyt mieć Cię w naszym klubie. Witaj Diego" - tak Porongos wita Godina w mediach społecznościowych. To też powrót Godina do ojczyzny po blisko 17 latach. Obrońca zaczynał karierę w Defensorze Sportingu (2001-2003), a potem przenosił się do Club Atletico Cerro (2003-2006) oraz Club Nacional (2007-2010).

Jego europejski etap kariery zaczynał się w sierpniu 2007 roku, gdy trafiał za 800 tys. euro do Villarrealu. Po trzech sezonach dołączył za 10 mln euro do Atletico Madryt, a w rozgrywkach 19/20 bronił już barw Interu Mediolan. Później Godin był piłkarzem Cagliari Calcio (2020-2022), Atletico Mineiro (styczeń-lipiec 2022) oraz Velezu Sarsfield (2022-2023). Swój ostatni mecz zagrał 30 lipca zeszłego roku przeciwko CA Huracan (0:1). Wtedy Godin nosił też opaskę kapitańską.

Wcześniej Porongos dokonało innego ciekawego transferu. Do drużyny dołączył 39-letni Chory Castro, który głównie jest kojarzony w ojczyźnie z Club Nacional, a w Europie bronił barw Realu Mallorka (2007-2012), Realu Sociedad (2012-2016) i Malagi (2016-2018).