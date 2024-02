Gwiazdor Legii już skomentował swój historyczny transfer. "Nie mogę się doczekać"

Po blisko trzech latach Ernest Muci opuszcza Legię Warszawa. Albańczyk trafiał do stołecznego klubu w lutym 2021 roku za 500 tys. euro z KF Tirana i uzbierał 21 goli oraz 10 asyst w 114 spotkaniach. Teraz jego nowym klubem będzie turecki Besiktas, gdzie trenerem jest Fernando Santos. Portal newsport.al wcześniej podawał, że Legia miała żądać 20 mln euro za Muciego w zimowym oknie, a jednym z zainteresowanych zespołów było Fulham, czyli klub grający na poziomie Premier League. Besiktas jednak pozyska go za dużo mniejsze pieniądze.

Jeśli wierzyć doniesieniom portalu WP SportoweFakty, Besiktas zapłaci Legii za Muciego ponad 10 mln euro, a dodatkowo stołeczny klub będzie miał zapewnione 10 proc. kwoty z kolejnego transferu z jego udziałem. To oczywiście rekord sprzedażowy Legii i jeden z najwyższych transferów w historii Ekstraklasy.

Muci zabrał głos po transferze do Besiktasu. Nie ukrywa dumy

W związku z tym, że w piątek o godz. 22:00 czasu polskiego zamyka się okno transferowe w Turcji, to władze Besiktasu działały bardzo sprawnie. Muci przyleciał w godzinach popołudniowych do Stambułu wraz z klubowymi prezesami. Jeszcze przed nim są testy medyczne, po których ma podpisać kontrakt, zgodnie z doniesieniami tureckich mediów, ważny do czerwca 2027 roku. Muci zabrał głos po transferze tuż po przylocie do stolicy Turcji.

- Właśnie stałem się częścią wielkiej społeczności. Nie mogę się doczekać, aż spotkam się z kibicami Besiktasu i nowymi kolegami. Dam teraz z siebie wszystko. Fani już okazali mi spore zainteresowanie. Będę z dumą grał przed naszą publiką - przekazał były piłkarz Legii. - Ciężko pracowaliśmy na ten transfer, ale udało nam się to sfinalizować pod koniec okienka. Ernest przyczyni się do rozwoju Besiktasu - mówi Huseyin Yucel, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

- Mam nadzieję, że osiągniemy sukces. Muci był zawodnikiem, którego trener Santos chciał od dawna. Pracowaliśmy nad tym ruchem przez dwa miesiące, a nasze kontakty miały spory wpływ na ten transfer. Szczerze do sprawy podszedł też prezes Legii, który widział, że Muci i jego rodzina chcieli przenieść się do Turcji. To dało więc dobry rezultat - przekazuje Hasan Arat, prezes Besiktasu.

Besiktas zajmuje trzecie miejsce w lidze tureckiej z 39 punktami, ale strata do prowadzącego Fenerbahce i Galatasaray wynosi aż 24 punkty. Poza Mucim klub ze stolicy Turcji sprowadził Jonasa Svenssona z Adany Demirspor, a także wypożyczył Joe Worralla z Nottingham Forest. Niewykluczone, że do klubu trafi też Libijczyk Al-Musrati, występujący w barwach SC Braga.