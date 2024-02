Polski klub już zaciera ręce na interes życia. "20 milionów euro"

Przez ostatnie tygodnie jednym z głównych tematów wokół Śląska Wrocław była przyszłość Karola Borysa, określanego "polskim Paulo Dybalą". Pomocnik nie mógł liczyć na regularną grę w pierwszym zespole, a dodatkowo od lata 2024 roku w jego umowie byłaby aktywna klauzula, dzięki której mógłby opuścić Śląsk za milion euro. W związku z tym liderowi ekstraklasy zależało na sprzedaży zimą. Ostatecznie wybór padł na belgijskie KVC Westerlo, które zapłaciło dwa miliony euro, z czego milion teraz, a drugi już w ratach. "Westerlo pozyskuje jeden z największych polskich talentów" - pisał klub, ogłaszając transfer Borysa.

- W tej chwili nasz styl gry jest inny, niż preferuje Karol. Nie chodzi o to, że go skreśliliśmy, tylko nie chcemy blokować jego rozwoju. Śląsk niestety nie słynie ze sprzedawania zawodników z akademii za duże środki - mówił Patryk Załęczny, prezes Śląska w rozmowie z portalem weszlo.com.

Dyrektor Śląska mówi o odejściu Borysa. "Nie pokazał swojego talentu"

O transferze Borysa do Belgii wypowiedział się David Balda w rozmowie z "Super Expressem". Dyrektor sportowy Śląska podkreśla w niej, jak dużym talentem jest Borys. - Na razie jego PR to my zbudowaliśmy i media. Jeszcze nie pokazał swojego przeogromnego talentu w seniorskiej piłce. Karol miał tylko rok do końca kontraktu. Niestety, poprzedni zarząd nie przedłużył kontraktu. Gdybyśmy nie przedłużyli go latem na nowych warunkach, i dla niego, i dla nas, to by mógł już teraz odejść za darmo. Uważam, że ta kwota, która wynosi ponad dwa miliony plus procenty, jest w miarę dobra - powiedział.

- Widziałem, że zawodnik z Argentyny zrobił transfer do Anglii za ponad 10 mln euro. Chłopak ze Szwecji poszedł do Tottenhamu za 10 mln euro, ale to są zawodnicy, którzy grają nawet w seniorskiej reprezentacji. Zagrali 30-40 meczów na poziomie seniorskim, więc to już są zawodnicy, którzy są trochę dalej niż Karol - dodaje Balda. - Mam nadzieję, że Karol zrobi wkrótce transfer za 15-20 milionów euro. Pomoże tym sobie i Śląskowi w następnych latach - podsumowuje dyrektor Śląska.

Warto przypomnieć, że Borys pokazał się z bardzo dobrej strony podczas mistrzostw Europy i mistrzostw świata do lat 17 w kadrze prowadzonej przez Marcina Włodarskiego. Dziennik "The Guardian" umieścił go na liście największych talentów na świecie. Teraz będzie miał okazję oczarować kibiców Westerlo w lidze belgijskiej.

Niewykluczone, że Borys zadebiutuje w barwach Westerlo podczas sobotniego meczu na wyjeździe z liderem ligi, a więc Royale Union Saint-Gilloise. Westerlo zajmuje dziesiąte miejsce z 25 punktami i jest w grupie, która może walczyć w dalszej części sezonu o możliwość występów w Lidze Konferencji Europy. Przewaga nad strefą spadkową wynosi jednak tylko jeden punkt.