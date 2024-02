Stało się! Polski bramkarz może zagrać przeciwko Messiemu

Wisła Kraków ma za sobą przyzwoitą rundę jesienną w I lidze. Klub ze stolicy Małopolski zgromadził 31 punktów w 19 meczach, co daje im piąte miejsce ze stratą trzech punktów do prowadzącej Arki Gdynia. W tym momencie Wisła jest na miejscu barażowym w kontekście walki o Ekstraklasę. Sezon na ławce Wisły zaczynał Radosław Sobolewski, ale z początkiem grudnia zeszłego roku podał się do dymisji. Rundę jesienną dokończył Mariusz Jop, a w rundzie wiosennej drużynę prowadzić będzie już Hiszpan Albert Rude.

REKLAMA

Zobacz wideo Szpakowski o zmianach w TVP: Lepszego znawcy nie ma

Do tej pory Wisła nie była najbardziej aktywna na rynku transferowym zimą. Jedynym transferem do klubu w tym momencie jest Albańczyk Dejvi Bregu, który bez kwoty odstępnego opuścił turecki Umraniyespor. Z kolei z Wisłą rozstał się Dorian Frątczak, który przeniósł się do Hutnika Kraków. Teraz już wiemy, że z Wisłą, przynajmniej na jakiś czas, rozstanie się kolejny piłkarz.

Z I ligi do MLS. Może zagrać przeciwko Messiemu czy Suarezowi. "Utalentowany bramkarz"

Jeszcze przed startem rundy wiosennej w I lidze z Wisłą rozstaje się Mikołaj Biegański. Bramkarz przenosi się do Stanów Zjednoczonych, a konkretniej do San Jose Earthquakes. Polak został wypożyczony do końca sezonu 2024 z opcją wykupu. - Cieszymy się, że możemy pozyskać tak młodego zawodnika, jak Mikołaj, który uzupełni naszą kadrę. To utalentowany bramkarz z europejskim doświadczeniem, więc nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, jak radzi sobie z rywalizacją na poziomie MLS - mówi Chris Leitch, dyrektor generalny klubu z San Jose.

San Jose Earthquakes występuje na poziomie MLS od początku powstania ligi. Poprzedni sezon zakończył w 1/16 finału play-offów MLS, przegrywając 0:1 ze Sporting Kansas City. Ten klub wygrał MLS Cup w 2001 i 2003 roku, a w sezonach 04/05 oraz 11/12 otrzymywał tzw. Tarczę Kibica za najlepszy rekord w sezonie zasadniczym MLS. Rywalami Biegańskiego o miejsce w składzie będą Brazylijczyk Daniel, Meksykanin Emmanuel Ochoa, Amerykanin William Yarbrough oraz JT Marcinkowski, który ma polskie i amerykańskie obywatelstwo.

Biegański trafił do Wisły Kraków latem 2021 roku za 150 tys. euro ze Skry Częstochowa. W tym czasie zagrał 54 mecze we wszystkich rozgrywkach, w których zanotował 15 czystych kont. Miał okazję pokazać się z dobrej strony na poziomie ekstraklasy, ale w tym sezonie był zmiennikiem Hiszpana Alvaro Ratona i nie cieszył się zaufaniem ze strony Radosława Sobolewskiego. Umowa Biegańskiego z Wisłą wygasa w czerwcu 2025 roku.

Co ciekawe, Biegański będzie drugim Polakiem w historii klubu z San Jose. W latach 1978-1979 tę drużynę, wówczas pod nazwą San Jose Clash, reprezentował Franciszek Smuda, czyli były selekcjoner reprezentacji Polski. San Jose Earthquakes rozpocznie nowy sezon MLS od wyjazdowego starcia z FC Dallas, które odbędzie się 25 lutego o godz. 2:30 czasu polskiego.

Obecnie w MLS gra już całkiem spora grupa polskich piłkarzy. W tym gronie jest m.in. Mateusz Klich (DC United), Mateusz Bogusz (Los Angeles FC), Sebastian Kowalczyk (Houston Dynamo) czy Bartosz Slisz (Atlanta United).