Po spadku do 2. Bundesligi sytuacja Schalke nie uległa znaczącej poprawie. Klub z Zagłębia Ruhry ma 20 punktów po 19 meczach, co daje mu 15. miejsce, czyli tuż nad strefą barażową o utrzymanie. Pozostanie na drugim poziomie rozgrywkowym będzie kluczowe dla Schalke, ponieważ z wiadomości niemieckiego Sky wynika, że klub mógłby nie otrzymać licencji na grę w trzeciej lidze. "Wstydzimy się naszych występów w ostatnich miesiącach. Naszym obowiązkiem jest odwdzięczyć się za zaufanie, jakim nas obdarzyliście" - mówili piłkarze Schalke po meczu z Fortuną Dusseldorf (3:5).

Kryzys Schalke trwa mniej więcej od wiosny 2021 roku, kiedy to zespół spadł z Bundesligi, ale po roku do niej wrócił. W sezonie 22/23 Schalke zajęło przedostatnie miejsce i znów spadło do 2. Bundesligi. W tym sezonie Schalke prowadzi już trzeci trener. Rozgrywki rozpoczynał Thomas Reis, potem na dwa spotkania drużynę objął Matthias Kreutzer, a od października zeszłego roku za drużynę odpowiada Belg Karel Geraerts.

Niemcy się pomylili. Schalke jednak nie skreśla Kamińskiego. Nowa umowa

Głośnym tematem w niemieckich mediach była też sytuacja Marcina Kamińskiego, który gra w Schalke od lata 2021 roku. Polak grał nawet z opaską kapitańską, a w tym sezonie wystąpił w 18 ligowych meczach, w których strzelił jednego gola. "Bild" podawał, że Kamiński może już nie zagrać ani jednego spotkania w tym sezonie, ponieważ wtedy jego umowa zostanie automatycznie przedłużona o kolejny sezon. Teraz jego kontrakt jest ważny do końca czerwca 2024 r., a Schalke miało być nie stać na dalszą współpracę z Kamińskim.

Po czasie okazało się, że te wieści niemieckich mediów były nieprawdziwe, ponieważ Kamiński znalazł się w pierwszym składzie na spotkanie z Eintrachtem Brunszwik. "To by było na tyle z historii o tym, że Marcin Kamiński nie zagra w najbliższym meczu, bo złośliwe Schalke chce mu uniemożliwić pracowanie nad przedłużeniem kontraktu" - pisze Marcin Borzęcki, dziennikarz i komentator Viaplay. Tym samym umowa Kamińskiego z Schalke automatycznie ulega przedłużeniu do czerwca 2025 r.

Schalke jest czwartym klubem w seniorskiej karierze Kamińskiego. Polak zaczynał w Lechu Poznań (2005-2016), a potem grał dla Stuttgartu (2016-2018, 2019-2021) oraz Fortuny Dusseldorf (2018-2019). W Schalke zagrał łącznie 62 spotkania, licząc wszystkie rozgrywki, w których strzelił siedem goli i zanotował trzy asysty.