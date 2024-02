Podolski wskazał przyszłego mistrza. Wbił szpilkę. "Oni wciąż nie wygrali ligi"

FC Koeln, Bayern Monachium, Arsenal, Inter Mediolan, Galatasaray, Vissel Kobe, Antalyaspor, Górnik Zabrze - tak prezentuje się piłkarskie CV Lukasa Podolskiego. Były reprezentant Niemiec wygrał ponad dziesięć trofeów w seniorskiej karierze, w tym mistrzostwo świata z kadrą na mundialu w 2014 roku. Teraz Podolski jest piłkarzem Górnika, z którym zajmuje siódme miejsce z 26 punktami po rundzie jesiennej ekstraklasy.

Zobacz wideo Wielka piłka po 26 latach wróciła do Spodka! Legendy na murawie

Podolski nie jest fanem plebiscytów. "Jak i na jakiej podstawie?"

Podolski rozmawiał z tureckim dziennikiem "Fanatik" podczas zgrupowania Górnika Zabrze w Belek. Niemiec pokusił się o pewną refleksję w związku z tym, że gra w piłkę już trzecią dekadę. - Cieszę się, że widzę te wszystkie chwile. Na początku mojej kariery było więcej charakteru w piłce nożnej. Teraz jest VAR, dodano nowe zasady, w futbolu jest więcej pieniędzy. Mówi się o wielkich pensjach i wielkich transferach. Istnieje coś, co nazywa się siłą mediów społecznościowych. 20 lat temu takie rzeczy nie istniały - powiedział.

- Cieszy mnie to, że zawodnicy skupiają się teraz tylko na byciu piłkarzami, bo mają wszystko pod kontrolą i dbają o siebie pod każdym względem. Nie ma podziału na dobrych i złych. Zrozumienie, a także pomysły są inne, niż w przeszłości - dodał Podolski. Potem postanowił krytycznie wypowiedzieć się nt. plebiscytów, takich jak FIFA The Best czy Złota Piłka. - Nie lubię tych indywidualnych nagród. Jak i na jakiej podstawie oddawane są głosy? - pyta Podolski.

- Jeśli jesteś fanem Messiego lub Ronaldo, głosujesz na jednego z nich bezwarunkowo. Napastnik to nie to samo co stoper czy bramkarz. Dlaczego napastnicy teraz zawsze wygrywają, a nie bramkarze, na przykład Manuel Neuer? Defensywny pomocnik, który przebiega 12 km w meczu, podaje piłkę, angażuje się w pojedynki, też może wygrać Złotą Piłkę. Jeśli mają być jakieś nagrody, to powinny być przyznawane najlepszemu bramkarzowi, obrońcy, pomocnikowi i napastnikowi. Po prostu według pozycji - podsumował.

Podolski wskazał przyszłego mistrza Turcji. Szpilka. "Oni wciąż nie wygrali ligi"

Podolski odniósł się też krótko do ligowej rywalizacji między Galatasaray a Fenerbahce. Kto jego zdaniem zostanie mistrzem Turcji? - Mówi się o inwestycjach Fenerbahce od dziesięciu lat, ale oni wciąż nie wygrali ligi (Fenerbahce ostatni mistrzowski tytuł zdobyło w sezonie 2013/14 - przyp. red.). Galatasaray rozwija się lepiej od nich, wygrywa trofea, jest mądrzej zarządzane i jest spokojniejsza atmosfera - stwierdził gracz Górnika Zabrze, który grał dla Galatasaray w latach 2015-2017.

Podolski będzie występował w Górniku Zabrze co najmniej do końca czerwca 2025 roku. Niemiec trafił do Górnika latem 2021 roku. W tym czasie zagrał 76 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 19 goli i zanotował 16 asyst.