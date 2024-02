Adam Buksa odbudowuje swoją karierę w Turcji, w ramach wypożyczenia do Antalyasporu. Polak notuje tam świetne występy, bowiem po 21 meczach we wszystkich rozgrywkach ma dziesięć bramek oraz dwie asysty. Dzięki temu jest jednym z czołowych strzelców ligi tureckiej. - Skłamałbym, gdybym powiedział, że myślę teraz o powrocie do Lens. Jestem w momencie, w którym dobrze mi idzie w Turcji. Mam tu cele do zrealizowania - opowiadał Buksa na początku sezonu. Antalyaspor może go wykupić z Lens za około cztery mln euro. Jak opowiada o życiu w Turcji?

To bardzo przeszkadza Buksie w Turcji. "Jeśli miałbym się do czegoś przyczepić"

Buksa udzielił wywiadu "Faktowi", w którym podzielił się swoimi odczuciami związanymi z życiem w Turcji. Napastnik Antalyasporu wskazał jedną rzecz, która mu nie pasuje w kulturze kraju znad Bosforu. - Oj, w Turcji dużo palą. Jeżeli miałbym się do czegoś przyczepić, to właśnie przeszkadza mi dym papierosowy. Oni bardzo palą i to wszędzie. To chyba najgorsze. Nawet na stadionie, chociaż palenie jest zabronione, to z tego, co mi mówili, to dość często ten zakaz kibice łamią - powiedział. Z artykułu możemy się dowiedzieć o plusach: to znakomita pogoda czy niesamowita kuchnia.

- Wszystko się zgadza. Antalyę, to znaczy ten region, znałem wcześniej ze względu na to, że dość często przyjeżdżałem tu na obozy sportowe z drużynami z Ekstraklasy. Natomiast dopiero teraz miałem okazję poznać bliżej to miasto i zwyczaje ludzi, którzy tu na co dzień urzędują. Wszyscy się uśmiechają i cieszą się każdym dniem. I faktycznie pogoda, jedzenie, sposób życia. Trudno wyobrazić sobie lepsze miejsce - dodaje Buksa.

Dziennikarz "Faktu" zapytał też Buksę o naukę języka tureckiego i czy jest w stanie wyłapać podczas meczu, że kibice śpiewają przyśpiewki na jego cześć. - Na meczu jestem skoncentrowany na tym, co się dzieje na boisku. Dochodzą do mnie tylko pojedyncze głosy i nie za bardzo koncentruję się na tym, co słyszę. Język turecki jest bardzo trudny i z pewnością jest zupełnie inny niż te, które do tej pory poznałem. Rozumiem coraz więcej, aczkolwiek też nie powiem, że się regularnie uczę tego języka. Tylko tyle, co ze słuchu - wyjaśnił.

W najbliższym spotkaniu Antalyaspor zagra u siebie z Fenerbahce, a więc wiceliderem ligi tureckiej, gdzie występuje Sebastian Szymański. Czy szał wokół pomocnika przeszkadza Buksie? - Niech dalej buduje swoje Imperium Osmańskie. Do tego meczu podejdziemy po wyjeździe do Kayserispor (1:1), gdzie pogoda jest na minusie - podsumował napastnik.

Spotkanie między Antalyasporem i Fenerbahce odbędzie się w sobotę 3 lutego o godz. 17:00.