Nowe wieści z Rosji ws. Rybusa. Ostatni raz zagrał w sierpniu

Maciej Rybus występuje w lidze rosyjskiej niemal nieprzerwanie od stycznia 2012 roku, z przerwą na grę w Olympique Lyon w sezonie 16/17. Od tego momentu defensor reprezentował barwy Tereka Grozny, Lokomotiwu Moskwa, Spartaka Moskwa, a od sezonu 23/24 jest piłkarzem Rubina Kazań. Rybus podjął decyzję o pozostaniu w Rosji mimo trwającej wojny w Ukrainie, co spotkało się z dezaprobatą w naszym kraju. - Myślę, że to koniec mojej gry w reprezentacji Polski - mówił Rybus tuż przed mistrzostwami świata w Katarze. Łącznie zagrał 66 meczów w biało-czerwonych barwach.

REKLAMA

Zobacz wideo Ireneusz Jeleń ocenia karierę Roberta Lewandowskiego

W tym sezonie Rybus zagrał tylko dwa spotkania w barwach Rubina, po raz ostatni jeszcze w sierpniu zeszłego roku w Pucharze Rosji przeciwko Lokomotiwowi Moskwa (0:1). Od tego momentu Polak zmagał się z kontuzją, a mianowicie jedną z pękniętych kości w stopie. - Maciej pracuje z resztą grupy i będzie gotowy do gry w drugiej części sezonu. Teraz musi dojść do siebie. Ten chłopak chce jeszcze trochę pograć. Ma urazy mechaniczne, na które nikt nie jest odporny - stwierdził Roman Oreszczuk, agent Rybusa.

Nowe wieści ws. Rybusa. Powoli wraca do zdrowia. "Kolano nie dokucza"

Wygląda na to, że sytuacja zdrowotna Rybusa zaczyna się poprawiać, o czym sam piłkarz informuje w krótkiej rozmowie z biurem prasowym Rubina. - Cieszę się, że mogę w końcu trenować z zespołem. Była długa przerwa, przyjechałem trochę wcześniej, bo 5 stycznia, by lepiej się przygotować po kontuzji. Jestem prawie gotowy, ale przede mną dużo pracy. Czuję się dobrze i kolano mi nie dokucza, to najważniejsze. Pracowałem indywidualnie, trochę więcej z piłką na boisku. Powoli się do wszystkiego przyzwyczajam i wracam do formy - powiedział, cytowany przez rosyjskie media.

- Nadal będę miał indywidualny program, po treningu będę ćwiczył na siłowni. No i będziemy dozować obciążenia: czasem będą dwa treningi, czasem jeden - dodaje Rybus. Przed Rubinem łącznie trzy zgrupowania przed rundą wiosenną, podczas których odbędzie się dziesięć meczów kontrolnych. Pierwsze z nich odbywa się w Turcji w dniach 15-26 stycznia.

Rybus od początku ma problemy w Rubinie. Najpierw zaczęło się od urazu (krwiak na mięśniu łydki) podczas jednego z treningów, przez który opuścił dwa lipcowe sparingi. Potem, zdaniem rosyjskich mediów, został odsunięty od pierwszego zespołu, bo się nie sprawdza.

Rubin Kazań zajmuje siódme miejsce w lidze rosyjskiej z 28 punktami i traci dziesięć do prowadzącego Krasnodaru. Rubin zdobył dwa mistrzostwa Rosji, odpowiednio w sezonie 07/08 i 08/09.