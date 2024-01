Mateusz Musiałowski jest piłkarzem Liverpoolu od lata 2020 roku, kiedy to opuścił UKS SMS Łódź. Polak nie dostał jednak szansy od Juergena Kloppa, by zaistnieć w pierwszym zespole i wyróżniał się głównie w drużynach młodzieżowych czy zespole do lat 21 i 23. Kontrakt Musiałowskiego wygasa z końcem czerwca tego roku, ale Cezary Kucharski, który jest agentem pomocnika, nie wyklucza, że umowa mogłaby zostać przedłużona. - Wierzę, że zimą albo latem na pewno odejdzie, ale teraz gra tak dobrze, że kto wie? - mówił Kucharski w wywiadzie dla Tomasza Ćwiąkały.

Musiałowski nie mógł narzekać na brak zainteresowania w ostatnich miesiącach. Chętnie u siebie widział go m.in. Raków Częstochowa, Śląsk Wrocław, Górnik Zabrze, Lech Poznań, Widzew Łódź, ŁKS Łódź czy austriacki TSV Hartberg. Teraz do tej listy należy zapisać kolejny klub.

"Polski Messi" zmieni klub w styczniu? Chce go spadkowicz z Premier League

Portal footballinsider247.com podaje, że chętnie u siebie Musiałowskiego widziałoby Leeds United. Klub z Championship poszukuje opcji do wzmocnienia ofensywy i właśnie Polaka ma na swojej liście. Leeds miało już oficjalnie wyrazić zainteresowanie Musiałowskim. "20-latek, który może grać na każdej pozycji w ataku, zachwycił w tym sezonie w barwach zespołu Liverpoolu do lat 21" - czytamy w artykule.

Musiałowski strzelił sześć goli i zanotował dwie asysty w jedenastu meczach tego sezonu, licząc wszystkie rozgrywki. Z artykułu ze wspomnianego portalu jednak się nie dowiadujemy, czy chodzi o wypożyczenie, czy o transfer definitywny Polaka.

Leeds United jest jedną z czołowych drużyn na zapleczu Premier League. Zespół prowadzony przez Daniela Farke zajmuje czwarte miejsce z 54 punktami i traci jedenaście do prowadzącego Leicester City. Z kolei strata do drugiego Southampton (dwa czołowe zespoły Championship mają bezpośredni awans do Premier League - red.) wynosi tylko cztery punkty. Wszystko wskazuje na to, że kwestia awansu bez konieczności gry w play-offach rozstrzygnie się między wspomnianą trójką oraz Ipswich Town.

Gdyby Musiałowski ostatecznie trafił do Leeds United, to byłby czwartym Polakiem w historii zespołu z Elland Road. Wcześniej barwy Leeds przywdziewał Mateusz Klich (obecnie DC United), Mateusz Bogusz (Los Angeles FC) oraz Kamil Miazek (Warta Sieradz).