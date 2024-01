Katastrofa Polaka w Belgii. Dramat. Mówili na niego "mini-Lewandowski"

"Mini-Lewandowski" - tak niemieckie media określały Bartosza Białka po transferze do Wolfsburga za pięć mln euro. Były napastnik Zagłębia Lubin wypadł na osiem miesięcy z powodu zerwania więzadeł krzyżowych w kolanie, więc musi się odbudowywać na wypożyczeniach w innym klubach. W tym sezonie Białek reprezentuje barwy belgijskiego Eupen, natomiast cztery dni po transferze znów musiał przejść operację kolana. Na dniach miał już wrócić do gry, ale doszło do pewnych komplikacji.

