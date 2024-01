Co za gol Polaka w Turcji. Podszedł i przymierzył [WIDEO]

Kariera Michała Nalepy do tej pory rozbija się między Polską a Turcją. Pomocnik rozpoczynał seniorską karierę w Arce Gdynia, dla której grał do września 2020 roku. Potem zdecydował się na przenosiny do drugoligowego Giresunsporu. Tam w sezonie 20/21 strzelił dwa gole i zanotował siedem asyst w 26 meczach, ale po awansie do Super Ligi nie został zgłoszony do rozgrywek. Na początku 2021 roku klub rozwiązał z nim kontrakt, a dodatkowo był winny Nalepie pensję za ostatnie trzy miesiące. Ostatecznie obie strony doszły do porozumienia.

- Przez cały sezon słyszałem komplementy, ludzie mnie doceniali. Potem było mi bardzo źle, bo nic tego nie zapowiadało. Wszystko w moim życiu było dostosowane pod grę w Turcji. Nikt tego nie uszanował i odwrócili się do mnie d**ą - opowiadał Nalepa w wywiadzie dla TVP Sport, w którym nie ukrywał swojego żalu w związku z decyzją Giresunsporu.

W sezonie 21/22 Nalepa występował w barwach Jagiellonii Białystok, dla której zagrał 14 meczów. Potem jednak postanowił wrócić do Turcji i znów trafił na drugi poziom rozgrywkowy. Najpierw grał w barwach Sakaryasporu, a następnie, w ramach transferu gotówkowego, przeniósł się do Corum FK.

Znakomity gol Nalepy w Turcji. Ależ przymierzył z rzutu wolnego

Nalepa jest podstawowym zawodnikiem Corum w tym sezonie, a w starciu z Goztepe (1:0) w pierwszej kolejce otrzymał nawet opaskę kapitańską. Pomocnik znalazł się w podstawowym składzie na spotkanie z Tuzlasporem (2:1) w ramach 18. kolejki drugiej ligi tureckiej. Do 72. minuty utrzymywał się bezbramkowy remis, ale wtedy Corum otrzymało rzut wolny za faul niedaleko pola karnego rywala. Do stałego fragmentu podszedł Nalepa, który znakomicie przymierzył w lewe okienko bramki Tuzlasporu i po chwili cieszył się z trafienia.

To był drugi gol Nalepy w tym sezonie na zapleczu Super Ligi. Wcześniej udało mu się pokonać bramkarza w przegranym 1:3 meczu z Bandirmasporem, kiedy był jeszcze graczem Sakaryasporu. Finalnie Corum pokonał 2:1 Tuzlaspor, a zwycięską bramkę w 97. minucie zdobył Geraldo. Dzięki temu zwycięstwu Corum awansowało na szóste miejsce z 30 punktami i znajduje się w strefie play-offów o awans do tureckiej elity. Strata Corum do lidera, którym na tym etapie sezonu jest Eyupspor, wynosi już 15 punktów.

Kontrakt Nalepy z Corum FK wygasa z końcem czerwca przyszłego roku.