42 - tyle punktów Aston Villa zdobyła w 20 kolejkach Premier League. Strzeliła w nich 43 gole, tracąc 27. Drużyna prowadzona przez Unaia Emery'ego ma ogromny potencjał w ofensywie, w której prym wiedzie Ollie Watkins. Jak dotąd 28-letni Anglik aż dziewięć razy znalazł drogę do siatki, a lepszym wynikiem w lidze może pochwalić się tylko sześciu graczy. Mimo to klub z Birmingham od początku sezonu ma niespodziewany problem.

Aston Villa narzeka na "przemoczone" koszulki

Kilka miesięcy temu "The Telegraph" poinformował, że zawodnicy Aston Villi byli niezadowoleni z obecnych koszulek. To dlatego, że szybko nasiąkały one potem i nie były nie do gry. Wilgoć zatrzymywały na resztę spotkania. Problem dotyczył zarówno żeńskiej, jak i męskiej drużyny klubu z Birmingham. To znacząco utrudniało grę. Gracze musieli grać w przemoczonych koszulkach, które lepiły się do ciała, co ograniczało ich poruszanie się na boisku. Portal "The Sun" stwierdził, że piłkarze Aston Villi wyglądali, jakby "wychodzili z kąpieli".

We wrześniu z kolei "Daily Mail" podkreśliło, że "wilgoć była szczególnie widoczna podczas zeszłotygodniowego meczu z Legią, w trakcie którego można było zobaczyć zawodników mokrych od potu". Dodatkowo, problemy z trykotami zostały podchwycone przez kibiców, którzy często po meczach za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłaszali "Miss mokrej koszulki".

Aston Villa rozwiązała problem z nasiąkającymi potem koszulkami

To wszystko sprawiło, że na firmę Castrone, czyli sponsora technicznego klubu, wylała się fala krytyki. Oczekiwano, że producent sprzętu sportowego szybko poradzi sobie z rozwiązaniem problemu, ale rzeczywistość okazała się inna. Jak podaje "The Sun", Aston Villa zakończyła współpracę z firmą Castore po niespełna dwóch latach i podpisała umowę z Adidasem. Nie jest to zaskakujący ruch, biorąc pod uwagę, że współwłaściciel angielskiego zespołu Nassef Sawiris posiada udziały w Adidasie.

W przeszłości Aston Villę ubierały takie firmy jak m.in.: Nike, Kappa, Under Armour, Macron, Diadora, Reebok, Asics, Umbro i Hummel.

Kolejny mecz drużyna Unaia Emery'ego rozegra w niedzielę 14 stycznia o godzinie 15:00. Tego dnia zmierzy się z Evertonem.