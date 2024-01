Co za wieści o Mane! W końcu to zrobił i to jeszcze w takim momencie

Latem 2022 roku Sadio Mane zamienił Liverpool na Bayern Monachium. Jak się okazało wybór tego klubu nie był najlepszy. Senegalczyk zdołał strzelić dwanaście goli i zanotować sześć asyst w 38 meczach. Na domiar złego, 31-latek brał udział w bójce z Leroyem Sane po porażce 0:3 z Manchesterem City w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów, za co otrzymał wysoką karę od Bayernu. Ostatecznie jego przygoda w klubie z Bundesligi trwała nieco ponad rok, bowiem kilka miesięcy temu przeniósł się do Al-Nassr, a Saudyjczycy zapłacili za niego około 30 milionów euro.

Radosna nowina. Sadio Mane wziął ślub!

Jak się okazuje, w ostatnim czasie do dużych zmian doszło nie tylko w jego życiu zawodowym, ale również prywatnym. Portal faceofmalwi.com poinformował, że w niedzielę 7 stycznia reprezentant Senegalu poślubił Aishę Tambę, z którą spotykał się od wielu lat. Kobieta pochodzi z Casamancy i podobnie jak Mane posługuje się językiem Madingue. Według relacji pulseports.ng, zawodnik Al-Nassr od dawna dawał Aishe do zrozumienia, że to właśnie z nią chce spędzić resztę swojego życia. Kiedy uczęszczała do szkoły, to Mane opłacał jej wszystkie rachunki.

Co ważne, wybranka Senegalczyka nie korzysta z mediów społecznościowych. A to było jedno z kryteriów, jakimi 31-latek kierował się wybierając swoją przyszłą małżonkę. - Wiele dziewczyn pytało mnie, dlaczego nie jestem żonaty, ale tylko traciły swój czas. Kobieta, z którą się ożenię, nie będzie korzystała z mediów społecznościowych. Chcę poślubić kobietę, która będzie szanowała Boga i dobrze się modliła - mówił swego czasu, cytowany przez tribuna.com.

Zdaniem tamtejszych dziennikarzy ceremonia była utrzymana w tajemnicy przed mediami. Świeżo upieczone małżeństwo nie chciało, aby sakrament był wydarzeniem publicznym, dlatego uroczystość odbyła się w gronie rodzinnym i znajomych. Ceremonia odbyła się w Dakarze, według muzułmańskich tradycji.

Po ślubnym weselu małżeństwo ani myśli zaczynać miesiąc miodowy. Przed Sadio Mane intensywny i wymagający okres. Obecnie 31-latek przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Senegalu przed tegorocznym Pucharem Narodów Afryki. Jego kraj trafił do grupy C z Kamerunem, Gambią oraz Gwineą. Pierwsze spotkanie rozegra z drugą z wymienionych drużyn już w poniedziałek, 15 stycznia.