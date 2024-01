Za to grożą u Guardioli poważne konsekwencje. "Jeśli ją złamiesz..."

W trakcie kariery trenerskiej Pep Guardiola pracował w FC Barcelonie oraz Bayernu Monachium, gdzie osiągnął wielkie sukcesy, a od 2016 roku to samo robi w Manchesterze City. W zeszłej kampanii wygrał z angielskim zespołem Ligę Mistrzów, mistrzostwo Anglii i FA Cup, czym zapewnił sobie historyczną potrójną koronę. Hiszpański szkoleniowiec jest bardzo wymagający i znany z dużej dbałości o detale. Zawodnicy zdają sobie sprawę, że muszą przestrzegać wprowadzonych przez niego zasad, ponieważ za brak subordynacji mogą ponieść poważne konsekwencje.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rankingowa jedynka ciążyła Idze Świątek". Adam Romer wyjaśnia, z czym mierzyła się polska tenisistka

Tej zasady musisz przestrzegać u Pepa Guardioli. "Jeśli ją złamiesz, to nie trenujesz"

Ostatnio ten temat w rozmowie z "The Coaches Voices" poruszył Francuz Gael Clichy, który występował w Manchesterze City w latach 2011-2017. Emerytowany zawodnik, a obecnie asystent trenera w młodzieżowej reprezentacji Francji, przypomniał tzw. "zasadę dwóch kilogramów", którą Guardiola wprowadził po przenosinach do Anglii. - Kiedy tylko waga uderzyła się liczbą dwóch kilogramów więcej od optymalnej wagi, to nie mogłeś trenować [z drużyną - przy. red.]. - zaczął.

Zwrócił też uwagę na to, że zasada dotycząca zbędnych kilogramów obowiązuje w niemal wszystkich klubach Premier League. Jednocześnie nie ukrywał, że w przypadku ważnych graczy czasami jest ona "zamieciona pod dywan". - Zresztą w tej dyscyplinie sportu to jest normalne. Kiedy masz nadwagę, to trenerzy zawsze zakazują ci trenowania z drużyną, chyba że jesteś kluczowym piłkarzem. Inaczej ta sytuacja wygląda u Guardioli. U niego, nie ma "świętych krów". Jeśli masz dwa kilogramy więcej niż dopuszczalna norma, nie trenujesz. Znam zawodników, którzy nie trenowali z drużyna przez dwa tygodnie - zdradził.

Pod koniec 2022 roku Kalvin Phillips przekonał się o twardej ręce Guardioli. Anglik zmagał się z nadwagą. - Nie posiada odpowiednich warunków do trenowania i gry - grzmiał Pep Guardiola i z tego powodu został odsunięty od występów w koszulce mistrzów Anglii.

Gael Clichy zakończył karierę piłkarską w lipcu 2023 roku. W przeszłości oprócz Manchesteru City, występował m.in. w Cannes, Arsenalu, Basaksehirze i Servette FC.