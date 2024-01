"Najpiękniejsza piłkarka świata" ogłosiła, z kim jest w związku. Hit

Alisha Lehmann to 24-letnia szwajcarska piłkarka, która na co dzień występuje w angielskiej Aston Villi. W przeszłości grała w West Hamie czy Evertonie, ma na koncie także 48 meczów w drużynie narodowej. W Szwajcarii grała w Young Boys Berno.

Chociaż na boisku radzi sobie całkiem nieźle, to wielką popularność Lehmann zawdzięcza w dużej mierze swojej urodzie. - Wiele osób widzi tylko stronę pozasportową, a nie to jak gram w piłkę nożną - żaliła się swego czasu w rozmowie z "The Times". Jej konto na X śledzi ponad 194 tysiące użytkowników, a na Instagramie ma ponad 16,3 milionów obserwujących. Swoją popularnością przebiła nawet swojego rodaka - Rogera Federera - który zgromadził "zaledwie" 12,1 milionów obserwujących.

Alisha Lehmann i Douglas Luiz wrócili do siebie

Fani chętnie komentują jej wpisy. Niektórzy z nich decydują się nawet na wyznanie miłości Szwajcarce. Ostatnio Lehmann opublikowała wpis na Instagramie, który mógł zranić serca jej adoratorów. W sieci piłkarka zamieściła zdjęcia w towarzystwie pomocnika Aston Villi, Douglasa Luiza, i rodziny. Na fotografiach widać, jak Szwajcarka trzyma go za rękę. Zdjęcia zostały zrobione w sylwestrową noc. - Szczęśliwego 2024 - czytamy w opisie.

Pod wpisem pojawiło się sporo komentarzy. "Kocham Cię" - napisał Douglas Luiz, potwierdzając związek. Na reakcję fanów nie trzeba było długo czekać. "To wyjaśnia, dlaczego Douglas Luiz jest w tak znakomitej formie", "Wrócili do siebie", "Wielki powrót" - czytamy. Lehmann i Luiz po ponad roku rozłąki pokonali kryzys i znów są razem.

Douglas Luiz obecnie gra w Aston Villi. W tym sezonie łącznie rozegrał 28 meczów, w których strzelił siedem goli i zanotował pięć asyst. Klub z Birmingham aktualnie plasuje się na drugiej pozycji w Premier League i ma trzy punkty straty do liderującego Liverpoolu.