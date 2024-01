Polak błyszczy za granicą. Trener jest zachwycony

Adam Buksa nie grał zbyt wiele w poprzednim sezonie w barwach Lens z powodu problemów z kontuzjami. W związku z tym Polak podjął decyzję o wypożyczeniu, by wrócić do regularnych występów i nawiązać do formy z czasów gry dla New England Revolution. Buksa został wypożyczony do Antalyasporu z opcją wykupu za około cztery mln euro. I na razie radzi sobie w Turcji znakomicie - po czternastu ligowych meczach ma osiem goli i dwie asysty. Jest jednym z najskuteczniejszych strzelców ligi tureckiej obok m.in. Mauro Icardiego z Galatasaray.

Zobacz wideo Prezes Rakowa zdradza nam plany transferowe. "Napastnik potrzebny od zaraz"

Trenerem Antalyasporu na początku jego tureckiej przygody był Nuri Sahin, były piłkarz Realu Madryt czy Borussii Dortmund. "Obserwując Antalyaspor za rządów Sahina, można zauważyć, że głównym atutem tego zespołu jest intensywność i gra w wysokim pressingu" - pisaliśmy w Sport.pl. Teraz Sahin przeniósł się do Borussii Dortmund, gdzie będzie asystentem Edina Terzicia i, najprawdopodobniej, potem samodzielnie obejmie zespół latem tego roku.

Następca Sahina mówi o Buksie. Jest pewny. "Trafi do lepszych klubów"

Miejsce Sahina w Antalyasporze na przełomie minionego i obecnego roku zajął Sergen Yalcin, który dawniej odpowiadał m.in. za wyniki Besiktasu, Alanyasporu, Konyasporu czy Sivassporu. Szkoleniowiec podpisał z Antalyasporem umowę tylko do końca trwającego sezonu. Podczas inauguracyjnej konferencji prasowej został zapytany przez dziennikarzy m.in. o sytuację Buksy w klubie. Jak Yalcin odpowiedział?

- Śledziliśmy sytuację Buksy już wcześniej. Wiedzieliśmy, że to naprawdę dobry piłkarz. Ja byłem nawet trochę zaskoczony, że Buksa trafił na wypożyczenie akurat do Antalyasporu. Zastanawiałem się, gdzie klub go zauważył i jak to się stało. To naprawdę dobry piłkarz, który w Turcji gra naprawdę bardzo dobrze. To bardzo przydatny napastnik. Mam nadzieję, że Buksa trafi do znacznie lepszych klubów w przyszłości - odpowiedział Yalcin.

- Duża wymienność pozycji w drużynie sprawia, że mam dużą wszechstronność w polu karnym. Moje gole są urozmaicone. To naturalny krok w rozwoju. Ciężej mnie przeczytać obrońcom. Nie da się mnie wrzucić do jednego worka. Chciałem to zmienić, by nie być jednowymiarowym graczem. Chciałem dać zespołowi większy wachlarz możliwości wykończenia przeze mnie akcji - tak Buksa mówił o rozwoju w Turcji w wywiadzie dla "Łączy nas piłka".

Antalyaspor zajmuje ósme miejsce w lidze tureckiej z 24 punktami i traci 20 do prowadzącego Fenerbahce. Strata Antalyasporu do czwartego Kayserisporu wynosi pięć punktów - to miejsce daje udział w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy.