W piątek piłkarze Barcelony wrócili do treningów po przerwie świątecznej. Robert Lewandowski wraz z rodziną przyleciał do Hiszpanii dzień wcześniej. Po powrocie do pracy zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza intensywnie przygotowuje się do pierwszego meczu w nowym roku. Barcelona w czwartek 4 stycznia zmierzy się na wyjeździe z Las Palmas.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz wykorzystał pomidora. Ależ pewność siebie!

Tak Anna i Robert Lewandowscy spędzili sylwestrową noc

Trening noworoczny odbył się dopiero o godzinie 18, dlatego dzień wcześniej piłkarze mieli szansę godnie powitać nowy rok. Anna i Robert Lewandowscy spędzili sylwestrową noc w gronie przyjaciół. Małżeństwo świetnie się bawiło, o czym świadczy relacja żony kapitana reprezentacji Polski w mediach społecznościowych. Trenerka fitness opublikowała nagranie z kamery obracającej się wokół osób stojących na platformie.

Kamera uchwyciła każdy ruch małżeństwa. 36-latka zaprezentowała swoje umiejętności taneczne w odważnej kreacji. Miała na sobie krótką cekinową sukienkę. Z kolei napastnik Barcelony postawił na elegancki garnitur, w którym nie tylko świetnie wyglądał, ale także zaprezentował kilka szalonych ruchów.

Anna i Robert Lewandowscy na imprezie sylwestrowej Screen - https://www.instagram.com/annalewandowska/

Taniec Roberta Lewandowskiego podbija świat

Nagranie pary błyskawicznie stało się hitem sieci, a ich popis taneczny został opublikowany m.in. na profilu "Out Of Context Football" na X (dawniej Twitter), który obserwuje ponad cztery milionów internautów. Profil ma charakter humorystyczny i często prześmiewczy. Dziennie pojawia się na nim przynajmniej kilkanaście wpisów, które wymierzone są w piłkarzy czy drużyny piłkarskie. Dotychczas wideo zebrało ponad 2,1 mln odsłon, a liczba ta wciąż rośnie.

Na reakcję fanów nie trzeba było długo czekać. Pod wideo, które zostało zamieszczone na profilu "Out Of Context Football" nie brakowało pochlebnych komentarzy, ale pojawiły się także takie, które krytykowały piłkarza. "Ninjadowski", "Mój napastnik jest skończony", "Pan tiktoker", "Niesamowite", "Teraz wiem, dlaczego przestał strzelać w Barcelonie", "Żenujące", "Poważnie?" - czytamy.

Barcelona w ostatnich tygodniach nie jest w najlepszej formie. W pięciu ostatnich meczach przegrała aż trzy razy i zanotowała remis oraz zwycięstwo. Już 4 stycznia o 21:30 drużynę Xaviego Hernandeza czeka mecz 19. kolejki La Liga przeciwko Las Palmas na wyjeździe. Aktualnie Barcelona zajmuje czwarte miejsce w ligowej tabeli.