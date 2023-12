Gol Michała Helika w Championship! Świetnie przymierzył [WIDEO]

Michał Helik to fundamentalna postać Huddersfield Town. Wystąpił we wszystkich dotychczasowych meczach tego sezonu. Nie opuścił w nich ani minuty. Wyjątku od tej reguły nie zrobił także w piątkowym, ostatnim w tym roku meczu. Jego zespół podejmował Middlesbrough.

Michał Helik znów strzelił gola. Huddersfield przegrywa z Middlesbrough

W 60. minucie spotkania piłka spadła przed pole karne rywali. Najsprytniejszy okazał się Helik, który nogą, a nie jak to ma w zwyczaju głową, pokonał golkipera Middlesbrough.

Trafienie Polaka zapewniło gospodarzom wyrównanie. Wcześniej do siatki trafił bowiem Josh Cuborn. Zespół 28-letniego obrońcy z remisu cieszył się przez 24 minuty. Gol Jonathana Howsona okazał się decydujący. Po 25 kolejkach Huddersfield Town zajmuje 21. miejsce w tabeli. Middlesbrough jest na 14. pozycji.

Helik na dobre zadomowił się w Championship. W poprzednim sezonie został wybrany piłkarzem sezonu w swoim klubie. To w głównej mierze dzięki polskiemu obrońcy "The Terriers" utrzymali się w lidze. W sierpniu zawodnika komplementował legendarny szkoleniowiec Neil Warnock. - Odkąd jestem w Huddersfield, Michał Helik niesamowicie się rozwinął. Nie wydaje mi się, że znajdziecie lepszego środkowego obrońcę w całej Championship. Musieliśmy zamienić kilka słów na pewnym etapie, ale zawsze słuchał i reagował wzorowo, to jego zasługa. - mówił szkoleniowiec.

W tym sezonie nie jest inaczej. W sierpniu i październiku wybierano go piłkarzem miesiąca. Poza piątkowym golem przeciwko Middlesbrough pokonywał bramkarzy Plymouth Argyle, Coventry City, Birmingham City, Sunderlandu i Watfordu. Tym samym, do spółki z Delano Burgzorgiem, jest najlepszym strzelcem zespołu. Obaj mają po sześć trafień.

28-latek czterokrotnie zakładał opaskę kapitańską. To tylko pokazuje, jak dużym zaufaniem cieszy się wśród sztabu szkoleniowego i kolegów z zespołu. Niewykluczone, że w 2024 roku Michał Probierz da mu szansę na rozegranie ósmego meczu w narodowych barwach. Selekcjoner reprezentacji Polski doskonale zna go ze wspólnej pracy w Cracovii. Obrońca rozegrał pod jego wodzą ponad 100 spotkań.

Michał Helik w Championship występuje już piąty sezon. W barwach Huddersfield, a wcześniej Barnsley rozegrał już 142 mecze i zdobył w nich 14 goli.