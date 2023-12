Były gwiazdor ekstraklasy zmuszony do odejścia. Siedem lat i koniec

Marco Paixao do Altay SK trafił w 2018 roku. Nie potrzebował dużo czasu na aklimatyzację w nowym miejscu. Już w pierwszym sezonie zdobył aż 29 goli. Dało mu to koronę króla strzelców - pierwszą z czterech, którymi może się pochwalić po pobycie nad Bosforem.

Marco Paixao był postrachem w Turcji. Teraz ogłosił odejście po siedmiu latach

Podczas tureckiej przygody Marco Paixao rozegrał 179 meczów, strzelił 108 bramek i zanotował 17 asyst. W sezonie 2020/21 przyczynił się do awansu swojego klubu - Altay SK - do najwyższej klasy rozgrywkowej. Polscy kibice doskonale pamiętają go z lat 2013-2018. Wówczas, poza półroczną przerwą na występy w Sparcie Praga, reprezentował barwy Śląska Wrocław i Lechii Gdańsk.

Na boiskach ekstraklasy wyróżniał się zabójczą skutecznością. W rozgrywkach 2016/17, do spółki z Marcinem Robakiem, został najskuteczniejszym strzelcem naszej ligi. Portugalczyk z tureckim klubem pożegnał się na Instagramie. W emocjonalnym wpisie podziękował za pięć i pół roku gry.

- Dzisiaj przeżywam jeden z najsmutniejszych dni w moim życiu. Przez 5 i pół roku przeżyłem w Altay tyle dobrych rzeczy, że bardzo trudno jest się rozstać z tym miejscem. Zawsze wierzyłem, że tutaj przejdę na emeryturę, ale niestety nie było to możliwe. Ogromne podziękowania dla Was wszystkich, wspaniałych kibiców, trenerów, zawodników, fizjoterapeutów, lekarzy, personelu klubu, którzy zawsze byli przy mnie. Chciałbym z całego serca podziękować mojej pięknej rodzinie, przyjaciołom i Wam wszystkim. Dziękuję Izmirowi, żadne słowa nie są w stanie opisać, jak bardzo jestem szczęśliwy dzięki temu miastu i jego mieszkańcom. Moje myśli zawsze będą tutaj, zrobiłem wszystko, co mogłem, aby utrzymać ten zespół tam, gdzie powinien, ale nie mam już siły. "Dziękuję Altay, dziękuję Izmir" – napisał.

Marco Paixao reprezentował barwy Altay SK w latach 2018-2023. W sezonach 2018/19, 2019/20, 2020/2021, 2022/23 zostawał królem strzelców rozgrywek II ligi tureckiej.