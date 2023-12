Co za zjazd klubu Polaka. Tuż po przyjściu legendy. "Odejdź"

Krystian Bielik jest piłkarzem Birmingham City od lipca 2022 roku. Najpierw Polak został wypożyczony z Derby County, a potem ostatecznie był wykupiony za niecałe 600 tys. euro. Ze względu na uraz Bielik nie wziął udziału w przedsezonowym zgrupowaniu w Hiszpanii, ale mimo to zyskał zaufanie trenera i zagrał w niemal wszystkich ligowych meczach tego sezonu. Od samego początku kariery polskiego pomocnika w Birmingham trenerem był John Eustace, ale Anglik stracił pracę na początku października. Nie pomógł nawet fakt, że po jedenastu meczach klub był na szóstym miejscu i przegrał tylko trzy spotkania.

Miejsce Eustace'a zajął Wayne Rooney, który pracował w latach 2022-2023 w DC United w Major League Soccer, a wcześniej był odpowiedzialny za wyniki Derby County. Wydawało się, że poza "magią wielkiego nazwiska" i potencjałem marketingowym, Rooney będzie w stanie polepszyć wyniki Birmingham.

Zjazd klubu Polaka po przyjściu Rooneya. To nie miało tak wyglądać

Od rozpoczęcia pracy przez Rooneya w Birmingham City minęły ponad dwa miesiące, a jego wyniki są rozczarowujące. Do tej pory wygrał zaledwie dwa z trzynastu ligowych meczów. W momencie rozstania z Eustace'em Birmingham City miało 18 punktów, zajmowało szóste miejsce i traciło 12 do prowadzącego Leicester City. Teraz sytuacja wygląda dużo gorzej, bo Birmingham zajmuje 19. pozycję i ma 27 punktów po 24 spotkaniach. Przewaga nad strefą spadkową wynosi zaledwie siedem punktów, a strata do lidera wzrosła do ponad 30 punktów.

W ostatniej kolejce Championship Birmingham City przegrało 1:3 ze Stoke City, natomiast Bielik pauzował z powodu czerwonej kartki, którą zobaczył w meczu z Plymouth Argyle (3:3). Kibice Birmingham, a także internauci sympatyzujący z innymi zespołami, nie ukrywają swojej irytacji wynikami zespołu. "Rooney to zwykły baran, który nienawidzi Birmingham", Rooney znowu będzie obwiniał za to piłkarzy", to zbyt duże zadanie dla niego, niech odejdzie", "czas na zmiany", "Rooney odejdź", "mamy dość Rooneya", "forma na spadek z ligi" - to część z komentarzy pod wpisem klubu.

Kontrakt Rooneya z Birmingham City wygasa w czerwcu 2027 roku. Kolejny mecz tego zespołu odbędzie się w piątek 29 grudnia, gdzie rywalem Birmingham City będzie Bristol City.