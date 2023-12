Klub Polaka zachwyca! Idzie po awans do czołowej ligi Europy

Parma Calcio grała po raz ostatni w Serie A w sezonie 20/21. Wówczas zespół ze Stadio Ennio Tardini zajął ostatnie miejsce w lidze i spadł do niższej klasy rozgrywkowej. Obecnie trwa trzeci sezon Parmy na poziomie Serie B - rozgrywki 21/22 zakończyła na 12. miejscu, a w sezonie 22/23 przegrała z Cagliari Calcio w play-offach. Teraz Parma chce wywalczyć bezpośredni awans na najwyższy poziom rozgrywkowy we Włoszech. Ostatnie wyniki wskazują na to, że ten cel może zostać osiągnięty. Co istotne, ze sporym wkładem polskiego piłkarza.

Znany klub jest coraz bliżej awansu. Kolejna wygrana w sezonie. Polak ważnym punktem

Parma notuje świetne wyniki w tym sezonie w Serie B. Zespół prowadzony przez Fabio Pecchię przegrał zaledwie dwa z dziewiętnastu rozegranych meczów. W ostatniej kolejce, która została rozegrana na początku tego tygodnia, Parma pokonała 2:0 Brescię na wyjeździe po golach Adriana Bernabe i Dennisa Mana. Benedyczak pojawił się na boisku w 17. minucie, gdy zmienił kontuzjowanego Antonio Colaka, a pod koniec spotkania obejrzał żółtą kartkę. Tym samym Parma wygrała dwunasty ligowy mecz w tym sezonie.

Parma wykonała kolejny krok do awansu do Serie A. Obecnie Parma ma 41 punktów po 19 meczach, a jej przewaga nad drugą Venezią wynosi sześć punktów. Bardzo dobrze w tych rozgrywkach spisuje się też Benedyczak, który w 20 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił osiem goli i zanotował jedną asystę. Skuteczniejszym piłkarzem od Polaka w barwach Parmy jest jedynie Dennis Man, autor dziesięciu goli i pięciu asyst w 18 spotkaniach.

Benedyczak trafił do Parmy latem 2021 roku za 2,4 mln euro z Pogoni Szczecin, dla której nieprzerwanie grał od 2013 roku. Jego dobra forma nie uszła uwadze Fernando Santosa oraz Michała Probierza, którzy wysłali mu powołania do reprezentacji Polski. Gracza Parmy obserwują też inne europejskie kluby, w tym Atalanta Bergamo, Sassuolo czy zespoły występujące na poziomie Bundesligi. Jego kontrakt z Parmą wygasa w czerwcu 2025 roku.

Kolejnym ligowym rywalem Parmy będzie Ascoli Calcio. To spotkanie odbędzie się 14 stycznia przyszłego roku o godz. 16:15.