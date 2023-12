Sceny podczas pomeczowego wywiadu. "To dla mnie bardzo..."

W sierpniu Marko Arnautović dołączył do Interu Mediolan na zasadzie wypożyczenia z Bolonii. Austriacki napastnik tym samym powrócił na San Siro po ponad dekadzie. 34-latek miał zastąpić Romelu Lukaku, ale jak dotąd, nie spełnił on pokładanych w nim nadziei. W bieżących rozgrywkach jest jedynie rezerwowym. W sobotę, 23 grudnia wyszedł w podstawowym składzie w meczu 17. kolejki Serie A przeciwko Lecce i zagrał w ataku u boku Marcusa Thurama.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz wykorzystał pomidora. Ależ pewność siebie!

Arnautović rozegrał pełne 90 minut. Początkowo Austriak nie pokazał zbyt wiele w ofensywie. Co prawda dużo pracował dla zespołu, ale nie przyniosło to żadnych konkretów drużynie. Wszystko zmieniło się w 78. minucie. Wówczas napastnik, przy stanie 1:0 dla swojej drużyny, zachował się jak typowy pomocnik. Dostrzegł on wbiegającego za plecy obrońców Nicolo Barellę. Zagrał więc piłkę piętką między nimi. 26-latek dopadł ją i nie dał bramkarzowi szans na skuteczną interwencję. Następnie cała drużyna Interu podbiegła do Arnautovicia, by świętować jego pięknie podanie. Była to druga asysta 34-latka w trwających rozgrywkach Serie A.

Sceny podczas wywiadu Marko Arnautovicia. Austriacki napastnik uronił łzę

Po ostatnim gwizdku Marko Arnautović udzielił emocjonalnego wywiadu stacji telewizyjnej "DAZN". Opowiadał w nim o swoim trudnym czasie w Mediolanie. W pewnym momencie uronił łzę. - Każdego dnia rozmawiam z kolegami z drużyny. To dla mnie bardzo trudny czas, ale mimo wszystko, chciałbym podziękować klubowi i zespołowi za okazane wsparcie - powiedział, cytowany przez portal sportbild.bild.de. W trakcie wywiadu napastnik wydawał się

Ostatecznie Inter Mediolan wykonał swoje zadanie i pokonał Lecee 2:0. Na listę strzelców poza Barellą, w pierwszej połowie wpisał się jeszcze Yann Bisseck. Komplet punktów sprawił, że ekipa z Mediolanu prowadzona przez Filippo Inzaghiego umocniła się na pierwszej pozycji i ma na koncie 44 punktów. Z kolei Lecce plasuje się na 12. miejscu z dorobkiem 20 punktów.

W tym sezonie Arnautović w barwach Interu Mediolan łącznie rozegrał 16 meczów, w trakcie których strzelił jednego gola i zanotował dwie asysty.