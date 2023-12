Sceny na gali boksu. Ronaldo wyglądał, jakby chciał się zapaść pod ziemię [WIDEO]

W minioną sobotę odbyła się przedświąteczna gala w Rijadzie. W walce wieczoru Brytyjczyk Anthony Joshua pokonał przez techniczny nokaut po piątek rundzie Szweda Otto Wallina. - Anthony Joshua zawalczył wreszcie tak, jak za najlepszych lat. 34-latek pokazał klasę i zdemolował w pięć rund Szweda Otto Wallina. Joshua tak wstrząsnął rywalem, że aż odebrał mu ochotę do dalszego boksowania - pisał Jakub Trochimowicz ze Sport.pl. Na gali nie zabrakło znanych nazwisk ze świata sportu.

Nietypowe obrazki podczas gali w Rijadzie. Conor McGregor usiadł obok Cristiano Ronaldo

Na widowni obecni byli m.in. Cristiano Ronaldo i Conor McGregor. Portugalski gwiazdor Al-Nassr zasiadł w strefie VIP i błyskawicznie znalazł wspólny język z jednym z szejków, z którym prowadził żywiołową dyskusję. W pewnym momencie nieoczekiwanie dosiadł się do nich McGregor, który dołączył do ich konwersacji. Zachowanie Irlandczyka nie przypadło do gustu Cristiano Ronaldo, który wyglądał na zażenowanego całą sytuacją. Można było odnieść wrażenie, że Portugalczyk chciał zapaść się pod ziemię ze wstydu.

Cristiano Ronaldo po przenosinach do Arabii Saudyjskiej regularnie odwiedza gale boksu w tym kraju. Nie jest tajemnicą, że w wolnym czasie preferuje oglądanie innych sportów niż piłka nożna. "Granie w piłkę nożną to moja pasja, ale wolę oglądać inne sporty w telewizji. Jeśli miałbym wybierać między futbolem, a boksem lub UFC, wybrałbym to drugie - mówił swego czasu zawodnik Al-Nassr w dokumencie "Prallel Worlds". Od początku sezonu Ronaldo wystąpił łącznie w 23 meczach, zdobywając 21 goli i notując 11 asyst.

Z kolei McGregor to wciąż najpopularniejszy zawodnik MMA na świecie, ale już nie jest najlepszy. JEszcze w 2016 roku Irlandczyk był na samym szczycie. Stał się pierwszym podwójnym mistrzem UFC, rządził w dywizji piórkowej oraz lekkiej.