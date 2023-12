Legenda była trenerem przez miesiąc. A tak świetnie szło

Po ponad 20 latach Cesc Fabregas postanowił zakończyć karierę. Hiszpan ogłosił tę decyzję latem tego roku. W trakcie kariery piłkarskiej bronił barw FC Barcelony, Arsenalu, Chelsea, AS Monaco i Como. Po zawieszeniu butów piłkarskich na kołek Fabregas postanowił spróbować swoich sił w roli trenera i zaczął od zespołu Como do lat 19. W połowie listopada otrzymał wielką szansę, kiedy to zajął miejsce Moreno Longo w pierwszym zespole. To było o tyle zaskakujące zwolnienie, bo Como pod jego wodzą zdołało się utrzymać w Serie B, a po 13 kolejkach znajdowało się na szóstym miejscu.

Fabregas zanotował świetne wejście w nową rolę, bo przegrał zaledwie jeden mecz. Do tego momentu wygrał 2:1 z Feralpisalo, 1:0 z Sudtirolem i 2:1 z Modeną, a dodatkowo zremisował bezbramkowo z Lecco. Dzięki tym rezultatom Como awansowało na trzecie miejsce z 31 punktami i na tym etapie sezonu traci tylko cztery punkty do prowadzącej Parmy. Como postanowiło jednak dokonać kolejnej zmiany na stanowisku trenera.

Fabregas nie jest już trenerem Como. A miał świetne wyniki

Como poinformowało w oficjalnym komunikacie, że miejsce Fabregasa zajął Osian Roberts. Walijczyk zacznie prowadzić drużynę od początku stycznia przyszłego roku i będzie wspierany nie tylko przez Fabregasa, ale też przez resztę sztabu szkoleniowego. Roberts przez lata był dyrektorem technicznym w marokańskiej i walijskiej federacji, a dodatkowo pracował w latach 2021-2023 jako asystent Patricka Vieiry w Crystal Palace. Ma też za sobą pracę w roli asystenta Ryana Giggsa i Chrisa Colemana w kadrze Walii oraz pracę z kadrą Walii do lat 16 czy 18.

- Jesteśmy podekscytowani, że Roberts jest z nami. Dzięki jego wyjątkowemu doświadczeniu w rozwijaniu piłkarzy czy trenerów widzimy Osiana jako długoterminowego architekta sukcesów we wszystkich grupach wiekowych i na wszystkich poziomach. Mamy odpowiednie doświadczenie, by stworzyć plan ambitnej wizji gry Como - przekazał Fabregas po ogłoszeniu nowego trenera, wypowiadając się jako mniejszościowy udziałowiec Como. Hiszpan teraz skupi się na ukończeniu kursu UEFA Pro, dzięki któremu będzie mógł prowadzić klub na dowolnym poziomie rozgrywkowym.

Fabregas jeszcze poprowadzi Como w meczach z Palermo (23.12) i Cosenzą Calcio (26.12). Roberts poza prowadzeniem pierwszego zespołu będzie szefem rozwoju w klubie, a Fabregas będzie jego asystentem. Do Serie A bezpośredni awans wywalczą dwie najlepsze drużyny Serie B, a zespoły z miejsc 3-8 będą rywalizować w barażach.