Gigantyczna sensacja we Włoszech! Kompromitacja Napoli

Napoli jest daleko od optymalnej dyspozycji w tym sezonie. Co prawda mistrz Włoch wywalczył awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, gdzie zagra o udział w ćwierćfinale z FC Barceloną, natomiast sytuacja gorzej wygląda w lidze włoskiej. Tam Napoli zajmuje piąte miejsce z 27 punktami, traci czternaście do prowadzącego Interu Mediolan i ma pięć porażek w Serie A. W połowie listopada pracę stracił Rudi Garcia, który poprowadził Napoli w 16 meczach. Teraz za wyniki klubu odpowiada Walter Mazzarri, który już odpowiadał za wyniki Napoli w latach 2009-2013.

Pierwszym rywalem Napoli w tej edycji Pucharu Włoch było Frosinone Calcio, czyli jeden z beniaminków ligi włoskiej, który w tym sezonie był już w stanie pokonać Torino, Atalantę Bergamo czy Sassuolo. Piotr Zieliński znalazł się poza kadrą Napoli na to spotkanie, podobnie Andre-Frank Zambo Anguissa i Eljif Elmas.

Napoli dostawało cios za ciosem. Blamaż i kompromitacja mistrzów Włoch

Napoli podeszło do pucharowego starcia ze sporymi nadziejami, a trener Mazzarri zdecydował się oszczędzić swoje największe gwiazdy - Victora Osimhena, Chwiczę Kwaracchelię, Matteo Politano czy Stanislava Lobotkę. Frosinone mocno weszło w mecz, ale potem stopniowo Napoli zyskiwało przewagę i miało kilka okazji do objęcia prowadzenia. W 40. minucie gola strzelił Giovanni Simeone, ale to trafienie nie zostało uznane, bo w trakcie akcji Jesper Lindstroem pomógł sobie ramieniem, co wychwycił system VAR. Wiele jednak wskazywało na to, że Napoli dopnie swego i w końcu strzeli gola.

W 53. minucie Mario Rui trafił w słupek z rzutu wolnego, a stopniowo na boisku pojawiały się wcześniej wspomniane gwiazdy, takie jak Osimhen czy Kwaracchelia. Jednak to Frosinone trafiło jako pierwsze. W 65. minucie beniaminek miał rzut rożny, po którym kapitalnie piłkę głową uderzył Enzo Barrenechea, czyli zawodnik wypożyczony z Juventusu. Pięć minut później sytuacja Napoli w Coppa Italia skomplikowała się jeszcze bardziej.

Giovanni Di Lorenzo chciał wycofać piłkę do linii obrony po wygraniu akcji w środku pola, ale podał wprost do Giuseppe Caso. Gracz Frosinone wyczekał wybiegającego z bramki Pierluigiego Golliniego i uderzył piłkę tuż przy bliższym słupku. Wynik mógł być zdecydowanie wyższy, gdy w 84. minucie Francesco Gelli doszedł do sytuacji strzeleckiej. Wtedy jednak piłka trafiła wprost w Golliniego. Mimo to problemy Napoli jeszcze się nie skończyły.

W 90. minucie Frosinone dostało rzut karny za to, jak Di Lorenzo nadepnął na nogę Gelliego. Piłkę z jedenastu metrów skutecznie wykorzystał Walid Cheddira. Pięć minut później Lobotka stracił piłkę w środku pola, a Ahmed Harroui otrzymał podanie od Pola Liroli i ustalił wynik spotkania na Stadio Diego Armando Maradona. Tym samym wielka sensacja stała się faktem, a Frosinone zagra w ćwierćfinale Pucharu Włoch ze zwycięzcą meczu Juventus - Salernitana.

Warto dodać, że to nie jest pierwszy przypadek, gdy Napoli przegrywa na tak wczesnym etapie z niżej notowanym rywalem. W poprzednim sezonie na tym samym etapie Pucharu Włoch lepsze okazało się US Cremones, które po remisie 2:2 po 120 minutach wygrało 5:4 w rzutach karnych.