Ależ zjazd reprezentanta Polski. I to wieku 25 lat

Przemysław Płacheta był swego czasu jednym z najbardziej rozchwytywanych piłkarzy młodego pokolenia. W 2019 r. zagrał na Euro U-21 i zamienił Podbeskidzie Bielsko-Biała na Śląsk Wrocław, a zainteresowanie piłkarzem przejawiała także Legia. Ostatecznie skrzydłowy zakotwiczył na Dolnym Śląsku i rozegrał dobry sezon w barwach WKS-u.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz dostał pytanie o aferę wokół PZPN. "Jesteśmy oburzeni"

Nie podbił Wysp. Płacheta wróci do Polski?

Chwalił go Vitezslav Lavicka, a pod koniec tamtych rozgrywek broniły także liczby. 35 meczów, osiem goli i pięć asyst. Wtedy zainteresowanie piłkarzem jeszcze wzrosło. 27 lipca 2020 r. za trzy mln euro przeniósł się do Norwich City. Jak na debiutanta grał sporo. W pierwszym sezonie na Wyspach rozegrał 26 spotkań, strzelił gola i zanotował dwie asysty. Co istotne, jego klub awansował do Premier League, w której Płacheta wystąpił w 12 meczach. Wybiegł m.in. w podstawowym składzie na mecz z Manchesterem United.

Klub z Carrow Road po zaledwie roku występów spadł do Championship, a Polak został wypożyczony do Birmingham City. Już w drugim występie w nowych barwach trafił do siatki, ale pech chciał, że w 5. kolejce sezonu 22/23 doznał poważnej kontuzji. Pęknięcie kości piszczelowej oznaczało dla niego koniec sezonu.

Wrócił dopiero w lipcu 2023 r. Ten sezon, choć bez większych problemów zdrowotnych, znów nie jest udany dla Płachety. Polak nie ma miejsca w składzie Norwich. Zagrał jedynie 423 minuty w Championship i zanotował jedną asystę. Gdy już pojawiał się na boisku, popełniał fatalne błędy.

Ostatnio został przesunięty do rezerw i wystąpił w meczu Premier League 2, gdzie Norwich pokonało Manchester City 6:0. Płacheta zdobył jedną z bramek i asystował przy kolejnej. Trudno jednak szukać pozytywów w golach strzelanych w rezerwach.

Kontrakt Polaka wygasa 30 czerwca 2024 r. i trudno przypuszczać, by klub miał go w swoich planach. Latem zainteresowanie Płachetą ponownie wyrażała Legia, ale skrzydłowy nie chciał wracać do Polski.

25-letni Płacheta rozegrał w Norwich 59 meczów, w których strzelił dwa gole i asystował przy czterech trafieniach. Ma na koncie także siedem występów w reprezentacji Polski.