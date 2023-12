Rekord wstydu Pepa Guardioli

Po trzech meczach wyjazdowych Manchester City w sobotę wrócił do rywalizacji na własnym obiekcie. Nie był to jednak udany powrót. Drużyna Pepa Guardioli mimo dwubramkowego prowadzenia, pozwoliła rywalom na wyprowadzenie kilku szybkich ataków i po ostatnim gwizdku musiała zadowolić się jednym punktem. Po zakończeniu tego meczu profil "Squawka" za pośrednictwem X opublikował statystykę odnoszącą się do zespołu hiszpańskiego trenera.

3 Screen/X @Squawka i AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl