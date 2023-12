Gerrard ośmiesza się w nowym klubie. Wszyscy łapią się za głowy

Tego lata oczy całego świata były zwrócone w kierunku Arabii Saudyjskiej, któr niemal całkowicie przejęła rynek transferowy w piłce nożnej. Tamtejsza liga niemal codziennie dostarczała nam nowym informacji transferowych. Wszystko zaczęło się od transferu Cristiano Ronaldo na Bliski Wschód. Później kolejni zawodnicy podążali jego śladami, podpisując lukratywne kontrakty.

Jednym z tamtejszych klubów, który przeprowadził rewolucję w swoim zespole był Al Ettifaq FC - siódma drużyna minionego sezonu. Na transfer do tego zespołu zdecydowali się m.in. Anglik Jordan Henderson, Jamajczyk Demarai Gray, Holender Georginio Wijnaldum, Szkot Jack Hendry czy Francuz Moussa Dembele. Zmiana nastąpiła również w sztabie szkoleniowym. Wraz z końcem czerwca Al-Ettifaq pożegnał się z tymczasowym szkoleniowcem, Antonio Cazorlą. Jego obowiązki przejął Steven Gerrard, podpisując kontrakt do połowy 2025 roku.

Transfery wielkich piłkarzy i trenera nie pomogły Al-Ettifaq. Klub zawodzi na całej linii

Angielski trener całkiem dobrze rozpoczął swój premierowy sezon w Saudi Pro League. W pierwszych siedmiu ligowych spotkaniach drużyna Gerrarda zanotowała pięć zwycięstw, jedną porażkę i jeden remis. Po udanym początku piłkarze Al-Ettifaq popadli w kryzys. Wygrało zaledwie jeden z ostatnich 11 meczów we wszystkich rozgrywkach. - No i ten 1 wygrany to też trochę fartem, po golu w ósmej doliczonej minucie - zauważył dziennikarz Krzysztof Stanowski w swoim wpisie na portalu X. Szansę na przełamanie tej fatalnej serii drużyna Gerrarda będzie mieć w piątek 22 grudnia, kiedy zmierzy się z Al-Nassr.

Po 17. kolejkach Al-Ettifaq plasuje się na ósmej pozycji z dorobkiem 24 punktów, tracąc aż 10 punktów do zajmującego trzecie miejsce Al-Ahli.

Gerrard karierę trenera rozpoczynał w młodzieżowych zespołach Liverpoolu. W czerwcu 2018 roku objął Rangers FC, których doprowadził do mistrzostwa Szkocji. Z kolei trzy lata później zasiadł na ławce trenerskiej Aston Villi. Poprowadził ją w 40 meczach, zdobywając średnio 1,18 pkt na mecz. W związku ze słabymi wynikami stracił posadę szkoleniowca w październiku 2022 roku.

Kto stoi za transferami do Arabii Saudyjskiej?

Za transfery piłkarzy na Bliski Wschód odpowiada Michael Emenalo. W latach 2011-2017 pełnił funkcję dyrektora technicznego Chelsea. Kilka miesięcy temu udzielił wywiadu brytyjskiej stacji "Sky Sports", w którym przyznał, że w Arabii Saudyjskiej występują najlepsi zawodnicy na świecie - Mamy najlepszych piłkarzy na świecie. To dobry prognostyk na przyszłość - mówił.