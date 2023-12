Szokująca decyzja! Były selekcjoner Hiszpanii przejmuje rosyjski klub

Roberto Moreno swoją karierę trenerską rozpoczął w 2003 roku od objęcia zespołu PB Collblanc. Kolejne trenerskie szlify zbierał głównie w młodzieżowych hiszpańskich zespołach. Nie odniósł tam jednak spektakularnych sukcesów. W 2011 roku dostał szansę pracy u boku Luisa Enrique we włoskiej AS Romie i ją zaakceptował z satysfakcją. W kolejnych latach pracował w sztabie Enrique także w Barcelonie, Celcie Vigo i w końcu w reprezentacji.

Szokująca decyzja byłego selekcjonera Hiszpanii. Zdecydował się na pracę w rosyjskim klubie

Następnie w trybie awaryjnym przejął obowiązki byłego szkoleniowca FC Barcelony w pierwszej drużynie narodowej. W roli selekcjonera radził sobie dość nieźle, bowiem wywalczył awans do mistrzostw Europy 2020. Po powrocie Luisa Enrique do kadry narodowej, Moreno został zwolniony i przez kolejne sześć miesięcy pozostawał bez pracy. Później trafił do AS Monaco, w którym kompletnie sobie nie poradził. Prowadził też Granadę.

Od marca ubiegłego roku przebywał na bezrobociu. Teraz Moreno wraca do pracy - informuje oficjalna strona rosyjskiego klubu PFK Soczi. 46-letni szkoleniowiec związał się umową z Soczi, przedstawicielem Premier Liga, do połowy 2025 roku. Jest to przyjście w charakterze strażaka. Aktualnie Soczi jest czerwoną latarnią tamtejszej ligi - zajmuje ostatnie miejsce. Po 18 meczach ma na koncie 11 punktów. Przegrał aż 13 spotkań.

Decyzja Moreno jest szokująca. Po inwazji Rosji na Ukrainę kraj agresora nie był dopuszczany do rywalizacji międzynarodowej. Dzięki reakcji FIFA i UEFA kluby straciły możliwość udziału w europejskich pucharach.