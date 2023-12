Koszmar byłego reprezentanta. "Nieludzkie"

Kilkanaście lat temu uchodził za jednego z najbardziej utalentowanych tureckich napastników. W trakcie kariery grał w takich klubach, jak m.in.: Paris Saint-Germain, Rennes, Saint-Etienne, Hannover 96, Basaksehir czy Fenerbahce. Grał w młodzieżowej reprezentacji Francji, ale zmienił kadrę, gdy pojawiła się szansa gry dla Turcji. W pierwszej reprezentacji zadebiutował w 2008 roku w meczu z Białorusią (2:2). Latem zeszłego roku postanowił zakończyć karierę. Jego ostatnim klubem był francuski Racing Besancon.

Były reprezentant Turcji szantażowany przez żonę. Domaga się pieniędzy w zamian za spotkanie z dziećmi

Po zawieszeniu butów na kołku jego życie zamieniło się w koszmar, o czym informują zagraniczne media. W jednym ze swoich najnowszych postów emerytowany piłkarz zdradził, że jest szantażowany przez byłą żonę - Talebę Erdincę - z którą nie miał kontaktu przez ostatnie pięć miesięcy. Za spotkanie z dziećmi kobieta żąda pieniędzy, grożąc, że w przypadku braku zapłaty 36-latek nie będzie mógł się widzieć ze swoimi pociechami.

- Od pięciu miesięcy nie miałem kontaktu z Talebą Erdincą. Nie miałem pojęcia, gdzie ona wraz z moimi dziećmi przebywała. Ona trzyma moje pociechy z dala ode mnie. Chcę, żeby wszyscy dowiedzieli się o tej sytuacji już teraz, ponieważ szantażowanie mnie w celu uzyskania pieniędzy jest zachowaniem nieludzkim - napisał Erdinc na Instagramie.

I dalej: - Skontaktowałem się z żoną za pośrednictwem e-maila i powiedziałem jej, że przeleję na jej konto milion euro. Następnie rozmawiałem z synem. Moja żona, którą tak bardzo kochałem, wyszła za mnie na początku mojej kariery, a zostawiła mnie dzień po jej zakończeniu - ujawnił.

Pewnego dnia rodzina byłej żony Erdinca zadzwoniła do niego i zasugerowała, że nie jest on ojcem dzieci ich córki. - Zadzwonili do mnie i powiedzieli, że dzieci nie są moje. Nawet moja żona tak stwierdziła. W związku z tym poprosiłem o badanie DNA, ale nie wyraziła na to zgody. Niestety pieniądze niszczą całe rodziny - zakończył.

To nie pierwszy raz, kiedy były piłkarz pada ofiarą szantażu. Swego czasu Patrick Kluivert był zastraszany przez kryminalistów w związku ze swoimi długami.