Niewyobrażalna tragedia. Nie żyje 25-letnia gwiazda. "Spoczywaj w pokoju, asie"

Adriano Sampaio do Santos, znany jako Adriano Bololo, był gwiazdą rozgrywek X1 w Brazylii. Młody mężczyzna poniósł śmierć w wyniku wypadku samochodowego.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz diagnozuje problemy reprezentacji. „To jest kluczowe"

Tragiczna śmierć młodej gwiazdy. Nie żyje Adriano Bololo

Zdarzenie miało miejsce w mieście Aracati, które położone jest na północnym wschodzie Brazylii, w stanie Ceara. Wraz z Bololo samochodem jechali jego przyjaciele. W pewnym momencie jeden z nich, który był kierowcą, stracił panowanie nad pojazdem, wpadł w poślizg i uderzył w stojący przy autostradzie drogowskaz. Samochód jechał z prędkością blisko 130 km/h.

Niestety Adriano Bololo poniósł śmierć na miejscu. Jego przyjaciele zostali przewiezieni do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Zawodnika żegna Diego Gentil Tavares - jego menedżer. - Był w najlepszym momencie kariery. Za pieniądze, które zarobił od X1, wyremontował dom, kupił samochód, motocykl, pomógł braciom. Był wesołym, dobrym facetem. - powiedział cytowany przez "Globo" i "The Mirror".

- Z głębokim żalem informujemy, że dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci naszego ukochanego zawodnika X1 Adriano Bololo. W tym trudnym czasie składamy najszczersze kondolencje jego rodzinie i przyjaciołom. Niech Bóg wleje odrobinę ukojenia w nasze pełne bólu serca. Adriano na zawsze zostanie zapamiętany ze względu na swoją pasję do sportu, wspaniałą grę, ale przede wszystkim za to, że był dobrym człowiekiem. Jego dziedzictwo będzie trwało wiecznie. Spoczywaj w pokoju, asie - tak zmarłego pożegnali organizatorzy X1.

Adriano Bololo miał 25 lat.