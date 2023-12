Lewandowski bierze sprawy w swoje ręce po klęsce. Oto dowód klasy i doświadczenia

Trafienie z 19. minuty było ósmym ligowym golem Lewandowskiego w tym sezonie. Na nic się jednak zdało w ostatecznym rozrachunku. Girona za sprawą fantastycznej gry Artema Dowbyka i Wiktora Cyhankowa wygrała na terenie rywala 4:2.

Barcelona przegrywa z Gironą. Lewandowski ma apel do drużyny

W teorii Barcelona nie powinna mieć problemu z Gironą. Teoria, a praktyka to jednak zupełnie dwie różne sprawy. Kapitan reprezentacji Polski w rozmowie z mediami skomentował dotkliwą porażkę. - Myślę, że w niektórych aspektach byli od nas lepsi. Próbowaliśmy coś zrobić, ale było to trudne - tak słowa Polaka cytuje strona fcbarcelonanoticias.com.

- Dzisiaj to nie był nasz dzień i zdajemy sobie sprawę, jak trudny był to mecz. Musimy przeanalizować to, co się stało i próbować wygrywać kolejne spotkania. Musimy dalej pracować i myśleć pozytywnie - dodał kapitan reprezentacji Polski, apelując do całego zespołu.

Lewandowski ma na koncie osiem ligowych goli. Do pierwszego w klasyfikacji strzelców rewelacyjnego Jude'a Bellinghama traci cztery trafienia. Przed Polakiem są jeszcze Antoine Griezmann z Atletico Madryt i Borja Mayoral z Getafe. Obaj zgromadzili po dziewięć goli. Do spółki z Polakiem - w gronie piłkarzy z ośmioma trafieniami - są: Alvaro Morata, Ante Budimir, Artem Dowbyk, Gerard Moreno i Inaki Williams.

Barcelona zajmuje czwarte miejsce w tabeli La Liga. Do prowadzącej Girony traci siedem punktów. Zespół Xaviego wyprzedzają jeszcze Real Madryt i Atletico. Kolejne ligowe spotkanie Katalończycy rozegrają 16 grudnia. W sobotni wieczór zmierzą się na wyjeździe z Valencią. Zanim jednak walka o punkty na krajowym podwórku, podopieczni Xaviego udadzą się do Belgii. Meczem z Antwerpią zakończą zmagania w fazie grupowej Ligi Mistrzów.