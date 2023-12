Sebastian Szymański znów zachwycił! I to w jakim meczu. Brawo, brawo [WIDEO]

Sebastian Szymański trafił do Fenerbahce latem tego roku za niecałe 10 mln euro z Dynama Moskwa. Polak szybko zaczął podbijać nową ligę, co odbija się teraz na zainteresowaniu jego osobą. W mediach pojawiają się wieści, że Szymańskiego na liście życzeń mają takie kluby, jak Liverpool, Napoli, Chelsea czy Manchester United. Fenerbahce chciałoby uzyskać za reprezentanta Polski co najmniej 20 mln euro. W ten weekend Szymański grał w derbach Stambułu z Besiktasem.

Specjalna prośba dla Szymańskiego od trenera. Ma wspomóc gwiazdę

Turecki portal aksam.com.tr informował, że trener Ismail Kartal przygotował specjalny plan na derbowy mecz z Besiktasem. Szkoleniowiec Fenerbahce chce, by Szymański towarzyszył Edinowi Dzeko w linii ataku i występował jako drugi środkowy napastnik. "Trener spodziewa się, że Besiktas bardziej skupi się na Dzeko, więc Szymański może wykorzystać tę sytuację, wykonując wiele sprintów w pole karne. Kartal poprosił Szymańskiego o wykorzystywanie linii między stoperami a bocznymi obrońcami" - czytamy w artykule. Szymańskiemu w tym planie ma pomóc Dusan Tadić, Fred i Irfan Can Kahveci w środku pola.

Gol Szymańskiego w derbach. Spełnił prośbę od trenera

Szymański wyszedł w podstawowym składzie na derby z Besiktasem. Fenerbahce zaczęło strzelanie w dziesiątej minucie, gdy Tadić obsłużył świetnym zagraniem Dzeko, a Bośniak z bliskiej odległości pokonał bramkarza. 14 minut później był remis, gdy Alex Oxlade-Chamberlain wykorzystał rzut karny. W drugiej połowie Besiktas w zasadzie nie istniał, a Fenerbahce regularnie pojawiało się w polu karnym rywala. Szymański był absolutnie kluczowy w tym spotkaniu.

Polak wywalczył dwa rzuty karne dla Fenerbahce, a jeden z nich wykorzystał Tadić. Szymański ustalił też wynik spotkania w 96. minucie, oddając świetny strzał z linii pola karnego i nie dając szans bramkarzowi na skuteczną interwencję. Besiktas dostał nawet czerwoną kartkę za faul na Szymańskim ze strony Tayfura Bingola, ale VAR cofnął tę decyzję i sędzia ukarał defensora Besiktasu żółtą kartką. Dzięki wygranej w derbach Fenerbahce wciąż ma tyle samo punktów, co Galatasaray (po 40 pkt).

Gol w derbach z Besiktasem sprawia, że Szymański ma już jedenaście goli i dziesięć asyst w 25 meczach dla Fenerbahce we wszystkich rozgrywkach. Polak jest najlepszym asystentem w zespole, natomiast więcej goli od niego ma tylko Dzeko (13).