Ekspert wieszczy transfer Zielińskiego. To tam powinien zagrać

Trwający sezon w niczym nie przypomina poprzednich rozgrywek, w których Napoli pod wodzą Luciano Spallettiego prezentowało fantastyczną formę, co przełożyło się na zdobycie trzeciego w historii klubu mistrzostwa Włoch. Pracę zdążył już stracić trener Rudi Garcia, a w Kampanii zdecydowano się na powrót Waltera Mazzarriego. To właśnie ten szkoleniowiec ponad dekadę temu prowadził Napoli w Lidze Mistrzów. Zawodzi zespół, a co za tym idzie także poszczególni piłkarze. Słabszą dyspozycję prezentuje Piotr Zieliński. Czy w przyszłym sezonie nadal będzie reprezentować barwy neapolitańskiej ekipy?

"To nie jest najlepsza wersja Zielińskiego". Ekspert nie ma wątpliwości

O postawie Napoli, a także samego Zielińskiego wypowiedział się ekspert stacji Eleven Sports, a w przeszłości piłkarz włoskiego Udinese - Piotr Czachowski. W rozmowie przeprowadzonej przez TVP Sport odniósł się do spekulacji dotyczących przyszłości 86-krotnego reprezentanta Polski. - To nie jest najlepsza wersja Zielińskiego, w tamtym sezonie prezentował się lepiej - powiedział.

We włoskich mediach nie brak spekulacji, że trwający sezon będzie ostatnim, który Zieliński spędzi w błękitnej koszulce Napoli. Możliwych kierunków zdaje się być kilka, ale najgłośniej mówi się o potencjalnym odejściu do Interu czy Juventusu.

- Nie jestem przekonany, czy w Interze otrzymałby satysfakcjonującą go liczbę minut. Lepszą opcją wydaje się Juventus. W Turynie pracuje teraz Cristiano Giuntoli, z którym Piotr zna się z okresu współpracy w Napoli. Przenosiny do zespołu Bianconeri byłyby bardzo ciekawym ruchem - mówi Czachowski.

W trwających rozgrywkach Zieliński rozegrał 14 meczów w Serie A, a także pięciokrotnie pojawiał się na murawie w meczach Ligi Mistrzów. Łącznie ma na swoim koncie trzy gole i trzy asysty.

Napoli, które w tabeli Serie A zajmuje piąte miejsce, kolejne spotkanie rozegra już dziś. O 20:45 zmierzy się z wiceliderem - Juventusem. Strata neapolitańczyków do pierwszego miejsca jest spora. Podopieczni Waltera Mazzarriego do Interu tracą aż 11 punktów.