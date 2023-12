Kolejny gol Piątka w Turcji. Ależ to zrobił [WIDEO]

Krzysztof Piątek jest piłkarzem Istanbul Basaksehir od lipca tego roku, gdy opuścił Herthę Berlin bez kwoty odstępnego. Polak podpisał trzyletni kontrakt z nowym pracodawcą, a Hertha zapewniła sobie bonusy w zależności od występów Piątka w lidze tureckiej. Początek sezonu nie był udany w jego wykonaniu, bo mimo tego, że był podstawowym piłkarzem Basaksehiru, to po dziewięciu meczach, w których wystąpił, nie miał gola czy asysty, a jego klub wygrał tylko dwa razy. Sytuacja w Turcji zaczęła się poprawiać już od początku listopada.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz wykorzystał pomidora. Ależ pewność siebie!

Zaczęło się od domowego spotkania z Ankaragucu, gdzie padł remis 3:3, a Piątek trafił dwukrotnie. Potem reprezentant Polski strzelił gola i zanotował asystę w starciu z Pendiksporem (4:1). - To gracz, który pracuje dla dobra zespołu. Myślę, że Piątek będzie się poprawiał, a także strzelał więcej goli. Pozyskanie go do Basaksehiru to zysk dla nas jako klubu - takimi słowami Piątka chwalił Cagdas Atan, trener Basaksehiru po meczu z Pendiksporem.

Znakomity gol Piątka w Turcji. Ale to nie wystarczyło do wygranej

Piątek znalazł się w pierwszym składzie Basaksehiru na spotkanie wyjazdowe z Caykurem Rizespor. I ten mecz zaczął się dla niego znakomicie. Polak otrzymał podanie prostopadłe od Deniza Turuca, a po wyprzedzeniu dwóch defensorów zdecydował się na uderzenie z nieco ostrzejszego kąta. Piątek zrobił to na tyle precyzyjnie, że umieścił piłkę między poprzeczką a interweniującym bramkarzem. Tym samym mógł po sześciu minutach cieszyć się z czwartego gola w sezonie ligi tureckiej.

Jak się potem okazało, to były dobre złego początki dla Basaksehiru. W 17. minucie Rizepor prowadził 2:1 po golach Ibrahima Olawoyina i Dala Varesanovicia. Pierwsza połowa skończyła się remisem 2:2, bo w doliczonym czasie gry wyrównał Jerome Opoku. Wydawało się, że spotkanie ostatecznie zakończy się remisem, ale w 92. minucie po raz drugi do bramki trafił Olawoyin. Tym samym Basaksehir przegrał ósmy mecz w Super Lidze.

Basaksehir ma 12 punktów po 14 meczach, co daje mu 17. miejsce, czyli już w strefie spadkowej. Przed rozpoczęciem pojedynku między Galatasaray a Pendiksporem strata Basaksehiru do bezpiecznej strefy wynosiła jeden punkt.