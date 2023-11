Zidane znów zasiądzie na ławce rezerwowych Realu. Wielka szansa

Do środowego starcia Real Madryt przystępuje bez presji. Drużyna prowadzona przez Carlo Ancelottiego jest już pewna awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów, ale o promocję wciąż walczy SSC Napoli. Po czterech kolejkach włoski klub ma na koncie siedem punktów - o cztery więcej od Bragi, która nadal zachowuje matematyczne szanse na awans. We wtorek 28 listopada oficjalna strona Realu Madryt ogłosiła kadrę na mecz z Napoli. Brakuje w niej wielu kluczowych gwiazd.

Real Madryt będzie musiał sobie radzić bez Viniciusa Juniora, Eduardo Camavingi, Kepy Arrizabalagi, Thibauta Courtoisa, Kepy Arrizabalagi, Edera Militao, Aureliena Tchouameniego, Luki Modricia i Ardy Gulera. Z tego powodu trener Ancelotti zdecydował się sięgnąć po głębokie rezerwy. W składzie meczowym znalazł się m.in. syn klubowej legendy, Theo Zidane.

Syn Zidane'a stanie przed szansą debiutu w meczu z Napoli

21-latek na co dzień gra w drużynie rezerw Realu Madryt. W tym sezonie wystąpił w 13 spotkaniach Primera Federación (trzeci poziom ligowy hiszpańskich rozgrywek piłkarskich) i zanotował w nich dwie asysty. Środkowy pomocnik w środowy wieczór stanie przed szansą debiutu w barwach pierwszego zespołu.

W przeszłości tata Theo - Zinedine Zidane - występował w Cannes, Bordeaux, Juventusie i Realu Madryt. Z ostatnią z wymienionych drużyn zdobył trofeum Ligi Mistrzów, Super Puchar UEFA, tytuł mistrza Hiszpanii i puchar Interkontynentalny.

Zidane prowadził Real Madryt w latach 2016-2018 i 2019-2021. Wygrał aż jedenaście trofeów: trzy razy Ligę Mistrzów i po dwa: mistrzostwa Hiszpanii, Superpuchary Hiszpanii, Superpuchary Europy i Klubowe Mistrzostwa Świata.

Mecz Real Madryt - Napoli odbędzie się w środę 29 listopada o godzinie 21:00/

Kadra Realu Madryt na Napoli:

Bramkarze: Łunin, Fran Gonzalez, Canizares.

Obrońcy: Carvajal, Alaba, Nacho, Vazquez, Fran Garcia, Rudiger, F. Mendy.

Pomocnicy: Bellingham, Kroos, Valverde, Ceballos, Mario Martin, Nico Paz, Theo Zidane.

Napastnicy: Rodrygo, Joselu, Brahim Diaz, Gonzalo.