Kiedy w 2013 roku Sir Alex Ferguson odchodził na emeryturę, nawet największy pesymista nie zdobyłby się na stwierdzenie, że w kolejnych latach Manchester United będzie przeżywać tak trudne chwile jak dzisiaj. Drużyna prowadzona przez Erika ten Haga traci sześć punktów do prowadzącego Arsenalu, po czterech kolejkach fazy grupowej Ligi Mistrzów zajmuje ostatnie miejsce w grupie A z dorobkiem trzech punktów, odpadła już z Pucharu Ligi. Ponadto nie wszyscy zawodnicy są zadowoleni ze swojej roli w zespole holenderskiego szkoleniowca.

Do grona niezadowolonych należy m.in. Donny van de Beek. 26-letni pomocnik we wrześniu 2020 roku dołączył do Manchesteru United, przenosząc się z Ajaxu Amsterdam za 39 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał łącznie 62 meczów, w których strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty. W 2022 roku pół cztery miesiące spędził na wypożyczeniu w Evertonie, ale były one również dalekie od ideału. Wówczas rozegrał raptem siedem spotkań, notując jedno trafienie.

Donny van den Beek odczuwa brak satysfakcji w Manchesterze United

Przed wyjazdem na Wyspy Brytyjskie Donny van de Beek był gwiazdą Ajaksu, a obecnie pełni rolę rezerwowego w układance Erika ten Haga. Nic więc dziwnego, że Holender głośno mówi o potencjalnej zmianie środowiska, jeśli nie wróci do wyjściowego składu Manchesteru United.

- Muszę wkrótce zacząć grać, jeśli nie w Manchesterze United, to w innym klubie. Muszę być ambitny. Zawsze byłem miłośnikiem futbolu. Mam bzika na jego punkcie. W Manchesterze dobrze zarabiam, ale pieniądze nie są moją motywacją. Chcę cieszyć się wykonywaną przez siebie pracą każdego dnia - powiedział w jednym z wywiadów, cytowany przez "Daily Mirror".

- Znowu nabieram sił, aby występować w kolejnych meczach. Na ten moment menadżer dokonuje jednak innych wyborów. Mamy szeroki skład i nie tylko ja pukam do drzwi. Zobaczymy w styczniu, co się wydarzy - dodał.

Od początku tego sezonu van den Beek rozegrał zaledwie dwa spotkania, w których uzbierał 21 minut. Dwie minuty otrzymał w przegranym starciu ligowym z Crystal Palace, a pozostałe 19. w wygranym meczu trzeciej rundy Pucharu Ligi z tym samym przeciwnikiem. Kontrakt Holendra z Manchesterem United jest ważny di 30 czerwca 2025 roku.

Po 13. kolejkach Manchester United zajmuje szóste miejsce z dorobkiem 24 punktów.