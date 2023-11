Co za rekord! To nazwisko warto zapamiętać. Zapisał się w historii całej ligi

Francesco Camarda pojawił się na boisku w 83. minucie, zmieniając Lukę Jovicia. Siedem minut podstawowego czasu gry wystarczyło, by zapisał się w historii włoskiej piłki klubowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamil Grosicki ujawnia, co działo się po meczu Polska - Czechy. "Ja zacząłem..."

Sobotnie ligowe starcie było szczególnie istotne dla AC Milanu, które potrzebowało zwycięstwa, by dotrzymać kroku ligowej czołówce. To zadanie wydawało się trudne, ponieważ drużyna prowadzona przez Stefano Piolego musiała sobie radzić bez m.in. Olivera Giroud i Rafaela Leao. Fiorentina chciała wykorzystać osłabienie gospodarzy, ale zrobiła to na tyle nieskutecznie, że nie wywiozła ani punktu z San Siro.

Jedyny gol padł w drugiej minucie doliczonego czasu gry pierwszej połowy. Wówczas Theo Hernandez podszedł na jedenasty metr z piłką i pewnym strzałem z rzutu karnego pokonał Pietro Terracciano. Włoski golkiper był bez szans. Po przerwie Fiorentina była stroną dominującą - częściej utrzymywała się przy piłce i oddawała strzały, ale nie była w stanie zamienić wykreowanych przez siebie sytuacji na konkrety.

Najmłodszy debiutant w historii Serie A

Mimo słabszej drugiej połowy, kibice Milanu mieli powodu do radości w ostatnim kwadransie gry. Na siedem minut przed końcem podstawowego czasu gry na murawie pojawił się Francesco Camarda, który zapisał się na kartach historii.

W dniu meczu z Fiorentiną Camarda miał 15 lat i 260 dni. Włoski napastnik urodził się 10 marca 2008 roku. Dotychczas najmłodszym debiutantem w historii najwyższego szczebla rozgrywek we Włoszech był Wisdom Amey. Rekord ustanowił w barwach Bolonii (15 lat i 274 dni). Tym samym utalentowany snajper dołączył do elitarnego grona dziewięciu zawodników, którzy mogą poszczycić się debiutem w Serie A przed ukończeniem 16 lat.

Ponadto, od początku tego sezonu Camarda wystąpił łącznie w 13 meczach w młodzieżowym zespole Milanu, zdobywając siedem bramek i notując dwie asysty.

Po swoim meczu w ramach 13. kolejki AC Milan zajmuje trzecie miejsce z dorobkiem 26 punktów. Fiorentina z kolei plasuje się na szóstej pozycji i ma 20 "oczek" na koncie.