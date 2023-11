Miał być nowym Michaelem Owenem i gwiazdą Liverpoolu. Nie uwierzysz, co teraz robi

Jerome Sinclair piłkarską karierę zaczynał w juniorach West Bromwich Albion, ale szybko został dostrzeżony przez skautów Liverpoolu, którzy w 2011 roku sprowadzili go na Anfield. Sinclair dołączył do młodzieżowych zespołów angielskiego giganta, gdzie miał się rozwijać pod okiem doświadczonych szkoleniowców. W kolejnych latach piął się po kolejnych szczeblach kariery.

Miał pójść w ślady Michaela Owena, a zakończył sportową karierę

Debiut w pierwszym zespole Liverpoolu zaliczył 26 września 2012 roku w wieku 16 lat i sześciu dni i tym samym został najmłodszym piłkarzem w historii, który zagrał w barwach seniorskiej drużyny "The Reds". Wówczas ówczesny szkoleniowiec Brendan Rodgers wpuścił go na boisko w drugiej połowie meczu przeciwko West Bromwich Albion w trzeciej rundzie Pucharu Ligi. Anglik uznawany był wówczas za jeden z największych talentów na Wyspach Brytyjskich. Porównywano go Michaela Owena, ale jego kariera nie przebiegła tak, jak zapowiadano.

W 2016 roku został sprzedany za 100 tysięcy funtów do Watfordu i tam próbował odbudować swoją karierę. W Watfordzie nie spełnił pokładanych w nim nadziei - łącznie rozegrał 14 spotkań, zdobywając jedną bramkę. Później był aż pięć razy wypożyczony - kolejno do Birmingham (5 meczów), Sunderlandu (19 meczów, 2 gole, 1 asysta), Oxford City (16 meczów, 4 gole, 3 asysty), Venlo (5 meczów, 3 asysty) i CSKA Sofia (27 meczów, 3 bramki).

Jerome Sinclair otworzył nowy etap w swoim życiu. Jest właścicielem restauracji ze smażonym kurczakiem

Po pięcioletniej przygodzie z Watfordem podjął decyzję o odwieszeniu butów na kołku. "Wydawało się, że ma świat u swoich stóp. Kontuzje, złe rady, decyzje i wpływ niektórych rozczarowań wpłynęły na jego niepowodzenie" - czytamy na oficjalnej stronie "The Athletic".

Po zakończeniu sportowej kariery, piłkarz zdecydował się zająć nietypowym biznesem. Sinclair otworzył firmę Morley's w Birmingham i został właścicielem restauracji ze smażonymi kurczakami.