Kibole przekroczyli granicę. Gigantyczny skandal. Wszystko przez szalik

Od lat mecze derbowe wywołują sporo emocji wśród fanów. Nie inaczej było w miniony weekend w lokalnych derbach Belgradu pomiędzy Zemunem i FK Rad. Jednak nikt się nie spodziewał tego, że bandyci mieniący się kibicami gospodarzy naruszą nietykalność cielesną bramkarza Rad.

Sceny w Serbii. Chuligani Zemuna pobili bramkarza gości

Derby pomiędzy Zemunem i Rad zostały przerwane już w 15. minucie przy stanie 2:0 dla gospodarzy. Wówczas zamaskowani kibole Zemunu wbiegli na murawę, a następnie zaatakowali bramkarza rywali i ukradli szalik, który był przywiązany do słupka bramki. Chuligani kilkukrotnie uderzyli zawodnika w głowę. Poszkodowany piłkarz pod opieką ratowników medycznych został przewieziony do szpitala w Belgradzie. Na ten moment nie wiadomo, jak poważny jest uraz golkipera.

Ze względu na brak poczucia bezpieczeństwa zawodnicy Zemunu momentalnie zeszli z boiska. Jak podaje telegraf.rs, na miejscu pojawiła się policja, a na trybunach doszło do nieprzyjemnych scen z udziałem kibiców drużyny Rad. Mieli oni wdać się w konflikt z policją.

FK Rad w mediach społecznościowych wydał stosowne oświadczenie w tej sprawie. - Czy tak wygląda organizacja meczu i bezpieczeństwo naszych dzieci?! Organy ścigania, gdzie jesteście? Jak to możliwe, że nikt nie próbował zapobiec temu zdarzeniu? Czy te zamaskowane twarze mogą przebywać na boisku? Czy to normalne, że nasi kibice mogli zostać zamordowani, bo chcieli chronić zawodników, gdy policji nie było na miejscu? - czytamy w oświadczeniu. Do komunikatu klub dołączył zdjęcie z meczu, na którym widać kilku chuliganów w maskach uderzających w głowę bramkarza.

- Po tym incydencie zapadła decyzja, że mecz można kontynuować bez wcześniejszego opróżniania trybun - czytamy w oświadczeniu FK Rad.