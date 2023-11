Burza w Anglii. Ogromna kontrowersja. "Żenujące"

Arsenal świetnie radzi sobie w bieżących rozgrywkach. Ekipa z północnego Londynu jest jednym z faworytów do wygrania tytułu mistrza Anglii. Podopieczni Mikela Artety przystępowali do sobotniego starcia ze statusem niepokonanej drużyny w angielskiej elicie. Jednak po ostatnim gwizdku ich imponująca seria bez porażek została przerwana w kontrowersyjnych okolicznościach przez Newcastle United.

Wielkie kontrowersje w meczu Newcastle United - Arsenal

Od początku spotkania Arsenal przejął inicjatywę w meczu i narzucił rywalom swoje warunki gry. W pierwszej połowie goście byli zdecydowanie groźniejsi pod bramką przeciwnika. Jednak ich przewaga nie przyniosła żadnych konkretów. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy kibice zgromadzeni na St. James' Park oglądali pierwszą kontrowersyjną sytuację. W 40+3'. minucie Bruno Guimaraes z impetem uderzył łokciem w tył głowy Jorginho i uniknął za to zagranie czerwonej kartki. Z werdyktem sędziego nie zgodzili się przedstawiciele gości, który domagali się usunięcia piłkarza z boiska. Sędzia Stuart Attwell w tej sytuacji nie ukarał zawodnika nawet żółtą kartką.

Po zmianie stron Arsenal ponownie przeważał, ale na nic się to nie zdało. O porażce podopiecznych Artety zadecydował gol z 64. minuty. Wówczas Anthony Gordon umieścił piłkę w siatce po dograniu Joelintona. Ten gol wywołał mnóstwo kontrowersji i sędziowie VAR musieli dokładnie przeanalizować całą sytuację bramkową. Goście dopatrzyli się kilku nieprawidłowości w jednej akcji. Sugerowali oni, że w trakcie akcji piłka wyszła za linię końcową, że był spalony oraz faul na Gabrielu. Rozjemcy z wozu VAR nie dopatrzyli się jednak nieprawidłowości i ostatecznie Arsenal przegrał 0:1 z Newcastle United.

Mikel Arteta podsumował mecz. Nie przebierał w słowach

Tuż po zakończeniu meczu Mikel Arteta podsumował mecz. - Patrząc na te powtórki, szczerze mówiąc… nawet nie wiem, jak to ocenić. Marnuję czas. Newcastle jest wymagającym rywalem, z którym gra się bardzo trudno. Są naprawdę dobrzy. To, co się stało, jest żenujące. To absurdalny wynik. Stawka tego meczu była bardzo duża - powiedział Arteta.

Pierwsza porażka Arsenalu sprawiła, że drużyna z Londynu aktualnie zajmuje trzecią pozycję z dorobkiem 24 punktów. Z kolei Newcastle plasuje się na szóstym miejscu i ma 20 punktów na koncie.