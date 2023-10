Afera w Niemczech. Nie uwierzysz, co włożyła na siebie rzeczniczka

Hansa Rostock jest uznanym klubem na mapie Niemiec. Po raz ostatni grał w europejskich pucharach w 1998 roku w Pucharze Intertoto, kiedy odpadł w III rundzie po dwumeczu z Debreczynem (2:3). Jednym z największych sukcesów Hansy jest półfinał Pucharu Niemiec w sezonie 99/00 czy szóste miejsce w Bundeslidze w sezonach 95/96 i 97/98. Przez lata w Rostocku grało kilku polskich piłkarzy, m.in. Sławomir Chałaśkiewicz, Sławomir Majak, Jacek Mencel czy Witold Kubala. Teraz jest o tym klubie głośno w niemieckich mediach, ale z innego powodu.

Konflikt rzeczniczki klubu z dziennikarzem. Musi zapłacić odszkodowanie

Niemiecki dziennik "Bild" informuje o skutkach nietypowego zdarzenia, do którego doszło po ostatnim meczu poprzedniego sezonu 2. Bundesligi między Hansą Rostock a Eintrachtem Brunszwik (2:1). Wtedy Marit Scholz, rzeczniczka prasowa Hansy pojawiła się na konferencji w koszulce z napisami "FCK SFR". Te napisały miały odnosić się do Soenke Froebe, dziennikarza "Ostsee-Zeitung", który od dłuższego czasu jest skonfliktowany z klubem. Froebe, obecny na konferencji, poczuł się tym urażony i skierował sprawę do sądu. Scholz musi teraz zapłacić pięć tys. euro odszkodowania.

2,5 tys. euro ma trafić do Froebe do 31 grudnia br. w ramach "zadośćuczynienia za szkodę", a druga część tej kwoty ma zostać wpłacona na jedną z instytucji charytatywnych. Wtedy postępowanie ma już być umorzone. Jesienią 2021 roku Hansa postanowiła cofnąć dziennikarzowi stałą akredytację na mecze po tym, jak miał nie zawrzeć całej prawdy w relacji z zamieszek po meczu z Schalke. Kilka dni później Sąd Okręgowy w Rostocku wystosował tymczasowy nakaz, dzięki któremu Froebe znów mógł pracować na trybunie prasowej podczas meczów Hansy.

- Wszelkie próby zastraszania lub wywierania presji na dziennikarzy muszą być powstrzymane. Cieszę się, że organy śledcze i sądy w naszym kraju również widzą tę sytuację w ten sposób - stwierdziła Corinna Pfaff z Niemieckiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Froebe przekazał w krótkiej rozmowie z "Der Spiegel", że ta akcja z koszulką na pomeczowej konferencji prasowej uderzyła go niespodziewanie i nie potrafi tego wyjaśnić.

Hansa Rostock notuje niezbyt udany początek sezonu. Zespół prowadzony przez Aloisa Schwartza wygrał zaledwie cztery z dziesięciu meczów i zajmuje 15. miejsce z dorobkiem dwunastu punktów, tuż nad strefą spadkową, w której znajduje się Schalke 04, VFL Osnabrueck i Eintracht Brunszwik.