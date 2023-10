Real Madryt szykuje wielki hit. Polują na gwiazdę Bayernu

Przed rozpoczęciem obecnego sezonu w Realu Madryt doszło do znaczących zmian składzie. Najważniejszą z nich było z pewnością odejście Karima Benzemy. Do drużyny dołączyli m.in. pomocnik Jude Bellingham i obrońca Fran Garcia. Jednym z głównych letnich celów hiszpańskiej ekipy było ściągnięcie Alphonso Daviesa z Bayernu Monachium. Ostatecznie, do transakcji nie doszło. Niemniej jednak, według "Sport Bild", że latem 2024 roku Real Madryt ponownie podejmie próby sprowadzenia Kanadyjczyka na Estadio Santiago Bernabeu.

Kontrakt Alphonso Daviesa z Bayernem Monachium jest ważny do końca czerwca 2025 roku, ale Kanadyjczyk miał już zakomunikować, że go nie przedłuży. Tę informację potwierdził "Sport Bild". Bawarczycy będą więc musieli zdecydować czy sprzedać swoją gwiazdę, czy pozwolić mu wypełnić umowę i odejść za darmo. Wydaje się jednak, że oddanie jednego z najlepszych lewych obrońców za darmo po wygaśnięciu umowy nie byłoby na rękę Bayernowi. Plotki dotyczące jego transferu podsyca agent Daviesa, Nick Huoseh, który przyznał, że "Real to duży klub i jest jego wielkim fanem. Kiedy słyszysz plotki o tym, że twój zawodnik jest łączony z tym zespołem, to napawa cię dumą".

Wielki transfer na linii Bayern Monachium - Real Madryt już latem? Szef skautingu Hiszpanów zachwycony Alphonso Daviesem

Jak podaje "Sport Bild", Bayern Monachium jest gotowy sprzedać obrońcę za nie mniej niż 50 milionów euro. Przy czym, Real Madryt liczy, że zapłaci za niego 40 milionów euro. Wydaje się jednak, że gdyby doszło do ponownych negocjacji między stronami to "Królewscy" byliby w stanie spełnić oczekiwanie niemieckich przedstawicieli. Więcej w Madrycie nikt nie da.

Szef skautingu Realu Madryt, Juni Calafat, jest zachwycony utalentowanym obrońcą. Bardzo chce sprowadzić wszechstronnego i dynamicznego 22-latka. Ma często rozmawiać o tym z Florentino Perezem. Calafat jest znany z tego, że całkowicie angażuje się w sprawę wymarzonych zawodników, osiągając z nimi i agentami bliskie relacje.

Ambitny plan Realu Madryt

"Sport Bild" podkreśla, że Davies chciałby przenieść się do Madrytu, ale "nie za wszelką cenę". Real ma jednak pomysł na to, jak przekonać Kanadyjczyka do większej determinacji dążenia do dopięcia transferu. Mianowicie, drużyna Ancelottiego chce odbudować dawną potęgę, która regularnie będzie wygrywać Ligę Mistrzów. "Królewscy" chcieliby, aby Davies odgrywał kluczową rolę w tym projekcie. Ponadto latem ekipa z Madrytu ponowi próby sprowadzenia Kyliana Mbappe z Paris Saint-Germain.

Alphonso Davies rozegrał w bieżącym sezonie łącznie 12 spotkań, notując trzy asysty. W Bayernie Monachium występuje od 2019 roku.