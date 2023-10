Sceny przed meczem Ronaldo. Zupełnie się tego nie spodziewał [WIDEO]

Po pierwszej połowie pachniało jednak sensacją. Tuż przed zejściem do szatni Georges-Kevin N'Koudou wyprowadził gości na jednobramkowe prowadzenie. Radość przyjezdnych nie trwała jednak zbyt długo. W drugiej odsłonie gospodarze ruszyli do odrabiania strat i stworzyli sobie kilka dogodnych sytuacji do zdobycia bramki. Determinacja Al-Nassr sprawiła, że już po czterech minutach odwrócili losy spotkania. Najpierw w 52. minucie Talisica wyrównał wynik spotkania, a potem w 56. minucie Cristiano Ronaldo zdobył zwycięską bramkę. Portugalczyk kapitalnym strzałem z rzutu wolnego pokonał golkipera gości.

Kapitalna forma Ronaldo

Tym samym Ronaldo cieszył się ze swojej jedenastej bramki w dziewiątym spotkaniu w saudyjskiej ekstraklasie. W tym sezonie 38-latek kapitalnie spisuje się zarówno w klubie, jak i w barwach narodowych. W reprezentacji Portugalii łącznie rozegrał 203 spotkania, strzelając aż 127 bramek. Wyjątkowe osiągnięcie napastnika Al-Nassr nie przeszło niezauważone w jego obecnym klubie. Niedawno koledzy z drużyny docenili jego wyczyn, wręczając mu tort.

Kibice zgromadzeni na Al-Awwal Park postanowili pójść śladem swoich ulubieńców. Przygotowali dla pięciokrotnego zdobywcy Złotej Piłki wyjątkową oprawę z wizerunkiem piłkarza jako superbohatera i napisem "200", nawiązującą do osiągnięcia przez 38-latka tak imponującej liczby w kadrze. W mediach społecznościowych pojawił się film, na którym widać, w jaki sposób Ronaldo zareagował na niespodziankę fanów. Zawodnik Al-Nassr wyglądał na zaskoczonego, a następnie podziękował kibicom za uznanie. Film uzbierał ponad milion wyświetleń.

Al-Nassr obecnie znajduje się na trzeciej pozycji z dorobkiem 22 punktów. Aktualnym liderem Saudi Pro League jest Al-Hilal i ma na koncie 26 "oczek". Kolejny mecz drużyna z Rijadu rozegra już we wtorek 24 października w Azjatyckiej Lidze Mistrzów. Ich przeciwnikiem będzie katarski Al-Duhail.