Anwar El Ghazi zawieszony! Szokujący wpis. "Nie do zaakceptowania"

W sobotę 7 października rano palestyński Hamas niespodziewanie rozpoczął atak rakietowy na Izrael. Na kraj spadły dziesiątki rakiet i tysiące pocisków, a na jego terytorium wkroczyli islamscy bojownicy, którzy brali cywilów jako zakładników. Agresja Hamasu wywołała spory entuzjazm w krajach islamskich, a także w społecznościach muzułmańskich w Europie Zachodniej.

Do grona zwolenników agresji dołączył nawet dwukrotny reprezentant Holandii, Anwar El Ghazi, który ma marokańskie korzenie. "Od rzeki do morza Palestyna będzie wolna" - napisał El Ghazi na Instagramie. Zmienił również swoje zdjęcie profilowe na napis "Jestem z Palestyną". 28-latek zdał sobie sprawę z błędu, jakiego się dopuścił. Po chwili wpis został usunięty. Mimo to internauci zapamiętali jego palestyńskie poparcie i na piłkarza spadła fala krytyki.

Jest reakcja 1. FSV Mainz 05. Klub odcina się od poglądów Anwara El Shaziego

Reakcja 1. FSV Mainz 05 była natychmiastowa. Niemiecki klub za pośrednictwem X (dawniej Twittera) opublikował swoje oświadczenie w tej sprawie.

- SV Mainz 05 odsunęło Anwara El Ghaziego od treningów i meczów. Zawieszenie jest odpowiedzią na usunięty już post w mediach społecznościowych 28-latka z niedzielnego wieczoru. El Ghazi przedstawił w nim swoje stanowisko w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie, które było nie do zaakceptowania dla klubu. Decyzja została poprzedzona pogłębioną dyskusją pomiędzy zarządem a zawodnikiem. Mainz szanuje fakt, że istnieją różne punkty widzenia na złożony konflikt na Bliskim Wschodzie, który toczy się od dziesięcioleci. Klub wyraźnie dystansuje się jednak od treści wpisu, gdyż nie odzwierciedla on naszych wartości - czytamy w komunikacie.

El Ghazi dołączył do FSV Mainz 05 pod koniec września na zasadzie wolnego transferu. Od tamtej pory łącznie rozegrał trzy mecze w Bundeslidze, notując jedną asystę w zremisowanym starciu z Borussią Monchengladbach. W swoim CV posiada takie zespoły jak Feyenoord Rotterdam, Ajax Amsterdam, LOSC Lille, Aston Villa, Everton oraz PSV Eindhoven. Portal Transfermarkt wycenia go na 5 milionów euro.