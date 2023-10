Ibrahimović uderzył w Balotellego. Włoch nie pozostał dłużny. Musiało zaboleć

Włoch łącznie rozegrał w Interze 86 meczów, zdobywając 28 goli i notując 15 asyst. Szwed wystąpił w drużynie z Mediolanu w sumie 117 spotkań, w trakcie których strzelił 66 bramek i zaliczył 30 asyst. Później ich drogi się rozeszły i obaj zawodnicy kontynuowali swoją karierę w innym otoczeniu. Balotelli obecnie reprezentuje barwy Adany Demirspor, a Ibrahimović kilka miesięcy temu podjął decyzję o zawieszeniu butów na kołku. Niespodziewanie, w ostatnim czasie znowu zrobiło się głośno na ich temat.

Ibrahimović porównał Leao i Balotelliego. "To przykre"

Wszystko zaczęło się od słów Szweda. Ibrahimović został poproszony w najnowszej rozmowie z "La Gazzetta dello Sport" o porównanie Rafaela Leao i Mario Balotelliego. 43-latek stwierdził, że Włoch nie osiągnął tyle, ile mógł i zmarnował swój talent. Natomiast całkiem inne słowa skierował w kierunku obecnego gwiazdora AC Milan.

- Kiedy jako dzieciak masz szansę wykorzystać swój talent, ale marnujesz taką możliwość, to przykre. Balotelli miał ich wiele, ale wszystkie zmarnował. Taka jest prawda. Leao nie jest jak Mario. To geniusz, co pozwala ci zrozumieć, dlaczego Leao jest tam, gdzie jest, a Balotelli siedzi na trybunach - powiedział legendarny napastnik, cytowany przez "Polsat Sport". Trudno nie zgodzić się ze słowami emerytowanego sportowca, gdyż włoski napastnik miał wszystko, żeby stać się jednym z najlepszych piłkarzy na świecie.

Balotelli zareagował na słowa legendarnego piłkarza

Wypowiedź Ibrahimovicia rozzłościła Balotellego, który nie mógł odpuścić i błyskawicznie odpowiedział. Piłkarz Adany Demirspor zamieścił na Instagramie zdjęcie, na którym trzyma trofeum za zdobycie Ligi Mistrzów wraz z Interem Mediolan w 2010 roku. Następnie oznaczył Szweda i dodał trzy emotikony z sercem. W ten sposób Włoch chciał przypomnieć emerytowanemu zawodnikowi, że ten nigdy nie wygrał najbardziej prestiżowego trofeum klubowych rozgrywek na świecie.

Mario Balotelli odpowiada na krytykę Ibrahimovicia Screen/Instagram @mb459

33-letni Włoch w obecnym sezonie wystąpił w dwóch meczach i strzelił tyle samo bramek. W swojej karierze występował m.in. w Interze, Liverpoolu, Manchesterze City i Milanie.