Antonio Conte odrzucił ofertę życia. "Powiedziałem nie"

Antonio Conte jest cenionym szkoleniowcem. W swojej bogatej karierze prowadził już wiele klubów i kadrę narodową. W przeszłości prowadził między innymi Tottenham, Chelsea, Inter Mediolan, Juventus, Atalantę BC i AC Sienę. 54-latek pozostaje bez pracy od czasu, gdy w marcu opuścił stanowisko trenera pierwszego składu w Tottenhamie w związku z gwałtownym spadkiem formy i negatywnym nastawieniem, jakie panowało w obozie klubowym. Średnia punktów na mecz zdobywana przez Conte w klubie z północnego Londynu wynosiła raptem 1,78. To zdecydowanie było za mało dla prezesa Tottenhamu, Daniela Levy'ego.

Mimo nieudanej przygody z Tottenhamem, Conte wciąż znajduje się w kręgu zainteresowań klubów piłkarskich. W ostatnim czasie Conte łączony był z posadą szkoleniowca Napoli. Spotkał się nawet z Aurelio De Laurentiisem, ale ostatecznie nie zaakceptował propozycji. Nikt nie ma wątpliwości co do jego umiejętności. Na usługi doświadczonego szkoleniowca latem tego roku poczynili zakusy miliarderzy z Arabii Saudyjskiej, którzy ciągle próbują ściągnąć zawodników i trenerów o znanych nazwiskach do swojego kraju.

Antonio Conte odmówił przedstawicielom z Arabii Saudyjskiej

We włoskim programie "Belve" w telewizji "Rai" Conte przyznał, że odrzucił lukratywną ofertę z Półwyspu Arabskiego. - Odrzuciłem ogromną propozycję z Arabii Saudyjskiej. Powiedziałem nie - zdradził.

Następnie doświadczony trener wskazał dwa zespoły, w których chciałby spróbować swoich sił. - Żałowałem, że opuściłem Juventus po zaledwie trzech latach. Chciałbym pewnego dnia objąć Romę lub Napoli, ale zwykle wolę dołączyć do zespołu po sezonie - dodał.

